Норвежский фрегат оказался на грани затопления после столкновения с танкером

В пробоину, полученную в результате столкновения, «поступает больше воды, чем нам удается откачать», — сказал представитель норвежской спасательной службы Эйрик Валле.

«У нас практически нет контроля над поступлением воды», — отметили в службе.

После столкновения с танкером командир сразу направил фрегат на берег, посадив на его мель в попытке спасти корабль, сообщают норвежские СМИ.

Однако в настоящее время в связи с поступлением воды судно практически легло на правый борт, и значительная часть его корпуса находится под водой. Кроме того, зафиксирована большая утечка из треснувшего бака с вертолетным топливом на фрегате.

Весь экипаж в составе 127 моряков эвакуирован. В результате столкновения с танкером пострадали семь членов экипажа фрегата. Следов серьезного повреждения у танкера и утечки нефти пока не обнаружено. Никто из 23 человек его экипажа не пострадал. Греческий танкер транспортировал 625 тыс. тонн нефти.