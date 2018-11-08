Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп сделал громкое заявление о Крыме: США помогли России
В США назвали советские истребители «летающими гробами»
Как испортить здоровье с детства: вредные советы
Бузова и Маликов стали парой в клипе «На Доме 2»
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Сказанули личного: как и почему заговариваются чиновникиКого государство не просило рожать и почему министра уволили после слов о диете на 3,5 тысячи рублей
Полицейские-насильники жестоко избили девушку-дознавателя - СМИ
Жена и дети: Михалков о двойной жизни Филарета
Страшные картинки из прошлого гинекологии
9 признаков того, что вы начинаете стареть
Пышные формы в бикини: модель Playboy взбудоражила Сеть
Мария Горбань снялась совершенно без одежды - фото
Умер советский актер Арунас Сторпирштис
Россиянин создал бизнес с выручкой $5 млн в год
Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой с мужиками - СМИ
Скончалась звезда «Интернов» Наталья Корчагина
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Уныние городов, на которые хочется смотреть (фото)
Фоторепортажи
16«Цыгане прибыльнее наркотиков»
12Наводнение на Кубани
16:59 (мск), источник: Интерфакс

Норвежский фрегат оказался на грани затопления после столкновения с танкером

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Фрегат ВМС Норвегии «Хельге Ингстад», столкнувшийся в четверг утром с нефтяным танкером «ТС Сола» в районе норвежского порта Берген, в ближайшее время может затонуть. Об этом сообщили норвежские спасательные службы.

Наверх

В пробоину, полученную в результате столкновения, «поступает больше воды, чем нам удается откачать», — сказал представитель норвежской спасательной службы Эйрик Валле.

«У нас практически нет контроля над поступлением воды», — отметили в службе.

После столкновения с танкером командир сразу направил фрегат на берег, посадив на его мель в попытке спасти корабль, сообщают норвежские СМИ.

Однако в настоящее время в связи с поступлением воды судно практически легло на правый борт, и значительная часть его корпуса находится под водой. Кроме того, зафиксирована большая утечка из треснувшего бака с вертолетным топливом на фрегате.

Весь экипаж в составе 127 моряков эвакуирован. В результате столкновения с танкером пострадали семь членов экипажа фрегата. Следов серьезного повреждения у танкера и утечки нефти пока не обнаружено. Никто из 23 человек его экипажа не пострадал. Греческий танкер транспортировал 625 тыс. тонн нефти.

Столкновение произошло в 04:03 утра (06:03 по Москве). В тот момент фрегат «Хельге Ингстад», оснащенный системой противоракетной обороны «Иджис», который является одним из самых современных в составе ВМС Норвегии, возвращался с крупномасштабных натовских учений Trident Juncture 2018.

Песков: В Кремле следят за спором между Чечней и Ингушетией
В Калифорнии при стрельбе в баре погибли 12 человек
Кокорина и Мамаева лишили привилегий в СИЗО
В Красноярске приготовили гигантский бутерброд с салом (фото)
Сказке конец: что на самом деле происходит в Туркмении
Какими увидел фотограф покинутые жителями деревни в глубинке
В США скончалась «самая быстрая женщина в мире»
Спорт
«Вам понравится, обещаю»: что готовит «Спартак» «Спартак» примет «Рейнджерс», а «Зенит» на выезде сыграет с «Бордо»
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Самый крутой «Запорожец»: когда пикап радует глаз Запорожец в исполнении Пикап ЗАЗ-968МП (именно так звучит наименование модели) выпускался на Запорожском автомобильном заводе «Коммунар» в очень ограниченном количестве. До наших дней дожили считанные единицы этих уникальных автомобилей
Кино
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова Певица поделилась с ведущим «Прямого эфира» подробностями личной жизни
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам
Дом-хамелеон обнаружили в Москве
Российской семье требуется 5 лет, чтобы накопить на квартиру
Горячие темы на «Детях»
Поворчать на молодежь 240
Старшая сестра заперла младшую в горящем доме 233
Омбудсмен предложила многодетной матери сдать детей в приют 190
без названия 135
Леди
5 новых процедур для бровей, о которых ты ничего не знаешь Может быть, ты как раз ищешь что-то безболезненное и новое для красоты
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь