Избиение осужденного в курском СИЗО запечатлел видеорегистратор

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Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Курской области возбудил уголовное дело после избиения заключенного в СИЗО № 1. Инцидент произошел еще в сентябре, однако был выявлен сотрудниками центрального аппарата ФСИН только в ходе проверки записей портативных видеорегистраторов инспекторов учреждения. В местном управлении ведомства уверяют, что медицинская помощь пострадавшему не потребовалась, сейчас он находится «в безопасном месте».

По данным СКР, в сентябре трое сотрудников курского СИЗО № 1, находясь при исполнении служебных обязанностей на территории учреждения, «применили насилие» к 23-летнему осужденному. Характер насилия, а также состояние пострадавшего не уточняются. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, трое обвиняемых находятся под домашним арестом, от работы они отстранены.

Факт «необоснованного применения физической силы» вскрылся в ходе инспектирования центрального аппарата ФСИН при просмотре архива видеозаписей с портативных видеорегистраторов. В пресс-службе управления уточнили, что сейчас потерпевший изолирован от контакта с сотрудниками СИЗО и находится под специальным надзором. После инцидента медицинская помощь ему не потребовалась. За что избитый был осужден, в пресс-службе УФСИН конкретизировать не смогли. Там лишь уточнили, что он ожидал пересылки в колонию.

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По данным курского информагентства «Секунда», потерпевшим может быть Магомед Ахмедов. Издание уточняет, что обвиняемые — два инспектора отдела режима и надзора и один старший инспектор группы пожарной профилактики того же отдела — находились на своих должностях менее месяца.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Курской области Владимир Баркатунов рассказал «Ъ», что узнал о происшедшем из СМИ. По его словам, жалоб по соответствующему инциденту не поступало ни от самого осужденного, ни от его родственников. Уточнить состояние потерпевшего он не смог.

Напомним, что пристальное внимание следователей к случаям превышения полномочий в системе ФСИН появилось после пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. Инцидент произошел еще летом прошлого года, однако резонанс он получил из-за публикации «Новой газетой» видео с избиением, снятого на персональный регистратор тюремщика. В тот же день СКР возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, фигурантами которого на данный момент являются 15 сотрудников УФСИН по Ярославской области.