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8 ноября, источник: Интерфакс

На сотрудников колонии, где ел шашлыки Цеповяз, завели уголовное дело

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — На сотрудников исправительной колонии № 3 УФСИН России по Амурской области, где содержится член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщается в четверг на сайте СК.

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Источник: РИА "Новости"

«По версии следствия, в период с января 2015 по февраль 2018 года пока не установленными должностными лицами из числа сотрудников названного учреждения в интересах осужденного Вячеслава Цеповяза совершались действия, явно выходящие за пределы их полномочий. Тем самым создавались привилегированные условия отбывания наказания лицом, осужденным за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, что противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе», — говорится в публикации.

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СК отмечает, что будет также проверена информация об угрозах супруге Цеповяза.

Сообщается, что по поручению главы СК уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства.

Шашлыки и крабы

Во вторник в управлении ФСИН по Амурской области сообщили о том, что проверяют появившиеся в интернете фотографии осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза, на которых он жарит шашлыки и есть крабов в колонии.

При этом во ФСИН заявили, что фотографии были сделаны в 2015 году.

Адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов заявил, что публикация компрометирующих фотографий с большой долей вероятности связана с семейным конфликтом из-за развода и раздела имущества бизнесмена и его супруги.

В 2013 году Цеповяз был признан виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев колонии строгого режима.

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