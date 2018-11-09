Майнер из Балашихи задолжал энергетикам 30 миллионов за три месяца

Источник: AP 2018

По данным правоохранительных органов, криптоферма располагалась в подвале жилого дома. Еще часть серверов находилась внутри строящегося детского сада. Долг за электроэнергию в размере 30 миллионов рублей накопился за лето, за октябрь он увеличится еще на 10 миллионов.

Полиция считает, что оборудование установил руководитель товарищества собственников недвижимости Константин Золотухин. Жильцы комплекса называют Золотухина самопровозглашенным и подчеркивают, что не выбирали его председателем и не подчиняются ему. Также по данным жителей Золотухин является соучредителем застройщика комплекса.

Управляющая компания перестала платить за электроэнергию в начале лета 2018 года. В домах ежедневно отключают свет, из-за чего люди застревают в лифтах. Сейчас на территории комплекса проходит обыск, полицейские проверяют подвалы и досматривают машины при выезде.