СМИ: в Австрии полковника армии заподозрили в шпионаже в пользу России

Источник: РИА "Новости"

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. Утверждается, что военнослужащий из Зальцбурга получил за это около €300 тыс.

В публикации говорится, что австриец якобы каждые две недели контактировал со своим связным в российских спецслужбах по имени Юрий и передавал ему секретные документы. Прокуратура Австрии возбудила уголовное дело по статье о работе на иностранную военную разведку.

Kronen Zeitung также сообщает, что министр обороны Австрии Марио Кунасек намерен вызвать к себе военного атташе России в стране по этому делу. «Шпионская деятельность против нейтральной страны недопустима», — сказал господин Кунасек. По его словам, и после холодной войны нейтральные государства являются целью шпионажа. «Это демонстрирует, насколько важна плотная и эффективная сеть безопасности. Этот случай для нас стал поводом усилить меры контрразведки в сфере киберобороны», — добавил министр.

По данным издания, канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Марио Кунасек выступят в ближайшее время с экстренным заявлением по этому делу.

Посольство России в Австрии не комментирует эту информацию. «Без комментариев», — заявил ТАСС пресс-секретарь посольства Булат Хайдаров.

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Первой зарубежной страной, которую посетил президент России Владимир Путин после переизбрания на новый срок, стала Австрия. В ходе визита в Вену он встретился со своим коллегой Александром Ван дер Белленом и с канцлером Себастьяном Курцем. И, в частности, заверил их: Россия заинтересована в восстановлении полноформатного сотрудничества с Евросоюзом.