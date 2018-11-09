Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Причину группового изнасилования дознавателя назвали насильники
Приятный сюрприз от «Лады»: представлен обновленный робот
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Город, куда едет больше всего россиян отдыхать на Новый год
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Контрсанкции против Украины: пострадавшие в лицах Контрсанкции Москвы против Киева затронут всех украинских промышленников
Почему Хрущев не дал разрушить бандеровское подполье на Украине
Полицейские-насильники били жертву-дознавателя-СМИ
Биодобавки уничтожили мужчине печень
Психические отклонения, которые на самом деле нормальны
Мария Горбань снялась совершенно без одежды - фото
Рыбак выловил из океана живого младенца - СМИ
Умер советский актер Арунас Сторпирштис
Россиянин создал бизнес с выручкой $5 млн в год
Марина Александрова выложила свои обнаженные фото из Японии
Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой - СМИ
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Как не дать мошенникам продать вашу квартиру?
Фоторепортажи
12Наводнение на Кубани
19Оставили точку на карте: фотопроект о заброшенных деревнях
10:52 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: в Австрии полковника армии заподозрили в шпионаже в пользу России

Австрийские спецслужбы задержали полковника армии страны. Его подозревают в шпионаже в пользу России на протяжении 20 лет, сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на Министерство обороны Австрии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. Утверждается, что военнослужащий из Зальцбурга получил за это около €300 тыс.

В публикации говорится, что австриец якобы каждые две недели контактировал со своим связным в российских спецслужбах по имени Юрий и передавал ему секретные документы. Прокуратура Австрии возбудила уголовное дело по статье о работе на иностранную военную разведку.

Kronen Zeitung также сообщает, что министр обороны Австрии Марио Кунасек намерен вызвать к себе военного атташе России в стране по этому делу. «Шпионская деятельность против нейтральной страны недопустима», — сказал господин Кунасек. По его словам, и после холодной войны нейтральные государства являются целью шпионажа. «Это демонстрирует, насколько важна плотная и эффективная сеть безопасности. Этот случай для нас стал поводом усилить меры контрразведки в сфере киберобороны», — добавил министр.

По данным издания, канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Марио Кунасек выступят в ближайшее время с экстренным заявлением по этому делу.

Посольство России в Австрии не комментирует эту информацию. «Без комментариев», — заявил ТАСС пресс-секретарь посольства Булат Хайдаров.

Читайте также
В Швейцарии разрешили возбудить дело против россиян, которых подозревают в шпионаже

Первой зарубежной страной, которую посетил президент России Владимир Путин после переизбрания на новый срок, стала Австрия. В ходе визита в Вену он встретился со своим коллегой Александром Ван дер Белленом и с канцлером Себастьяном Курцем. И, в частности, заверил их: Россия заинтересована в восстановлении полноформатного сотрудничества с Евросоюзом.

Особое внимание Владимир Путин уделил теме санкций и политических ограничений, упомянув о негативном эффекте, с точки зрения «как тех, кто их инициирует, так и тех, против кого они направлены». В августе этого года президент России перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и даже станцевал с невестой.

Австрийская свадьба
22 августаПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбу
20 августаАнсамбль «Россия» исполнил «Калинку» на свадьбе главы МИД Австрии
20 августаАвстрийские СМИ не сошлись во мнениях по поводу визита Владимира Путина на свадьбу
Между Россией и Австрией разгорается шпионский скандал
Во время загрузки произошла ошибка.
10:42 (мск)© Ньюстюб
 Сфера, в которой москвичи зарабатывают больше всего
История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение
В США у осьминога родились десять тысяч детенышей (видео)
Российскую ядерную «Мертвую руку» признали бесполезной
Без клятвы. Как врачи с купленными дипломами губят людей
Великобритания требует ввести санкции против ГРУ
«Спартак» одержал первую победу в Лиге Европы-2018/19
В России появится новая профессия
Спорт
Огонь в Тушине. «Спартак» вырвал победу у «Рейнджерс» Московский «Спартак» в невероятном по драматизму матче одержал волевую победу над «Рейнджерс»
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Обновленный пикап Mitsubishi L200: официальные фото Старт продаж модернизированного пикапа намечен на 17 ноября. Сперва новинку предложат в Таиланде, затем L200 появится на других рынках, в том числе в России
Кино
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова Певица поделилась с ведущим «Прямого эфира» подробностями личной жизни
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам
Российской семье требуется 5 лет, чтобы накопить на квартиру
ВТБ повысил ставки по ипотеке
Горячие темы на «Детях»
Поворчать на молодежь 372
покупка квартиры на что обращать внимание 190
Веселые картинки 183
Victoria's Secret Fashion Show 2018 170
Леди
Сколько денег 50-летняя Валерия потратила на создание модного образа Каких российских дизайнеров поддерживает певица Валерия и что написано на ремешке ее сумки. А главное – сколько все это стоило?
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь