Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России

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В представлении многих обывателей некоторые чиновники и люди в погонах гребут деньги лопатой. Конечно, речь идет не об официальных зарплатах, а взятках. Отчасти это так, свидетельствует статистика Следственного комитета. Средняя взятка, по данным правоохранителей, составила 451 тыс. руб., а особо крупная — 7 млн руб. На эти деньги малоимущие могут прожить всю жизнь.

Средняя полученная взятка в особо крупном размере в первом полугодии 2018 года составила 7 млн рублей, сообщили «Газете.Ru» в СК. Этих денег хватило бы на покупку средненькой «однушки» в Москве или четырех однокомнатных квартир в Ульяновске. А малоимущему пенсионеру, который, по задумке государства, может жить на 8 583 руб. в месяц, хватило бы на «безбедные» 68 лет.

Средняя же сумма полученной взятки составила 451 тысячу рублей. И если иной московский банкир может столько потратить жене на колечко, то для почти 20 млн россиян, которые живут на доходы ниже прожиточного минимума, эта сумма астрономическая. Во II квартале этого года МРОТ для трудоспособного населения составлял 11 280 руб.

Малоимущий россиянин на сумму средней взятки сводил бы концы с концами три с лишним года, а житель Пензенской области, получающий среднюю зарплату в регионе, мог бы «шиковать» полтора года.

Интересно, что средняя сумма дачи взятки отличается от суммы получения (это связано с разным числом уголовных дел). Так, по итогам шести месяцев 2018 года она составила 434 тысячи рублей, а в особо крупном размере давали на руку в пределах 11 млн руб. — на эти деньги взяткодатель мог бы купить новый люксовый седан.

Средняя сумма мелкой взятки — 2 715 рублей. В Москве на эти деньги можно месяц кататься по проездному в общественном транспорте да еще купить пару-тройку кофе, а особо экономным может хватить на оплату коммунальных услуг в однокомнатной квартире. В Калининграде или Улан-Удэ, получив четыре такие взятки, можно месяц снимать «однушку» или обеспечить себя (одного человека) продуктами на месяц.

Безусловно, взятки разнятся и в зависимости от цели и риска, а статистика правоохранительных органов — это средняя температура по больнице. Например, в Сочи подкуп должностных лиц органов правосудия с целью изменить решение суда предположительно стоил 2 млн руб., сообщал СК.

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Недавно возбуждено уголовное дело о взяточничестве при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня», в котором трагически погибли десятки человек. Речь идет о взятке в 7 млн руб. Бывший заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин обвиняется в получении имущественной услуги на 30 млн руб. в бытность работы мэром Нижнего Новгорода.

Конечно, мзда в 2 715 рублей или даже средние 451 тыс. руб. не идут ни в какое сравнение с крупными взятками, прогремевшими на всю Россию. В прошлом году суд признал, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев получил взятку в размере $2 млн. Это более 131 млн рублей по курсу на день задержания чиновника. А бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых суд признал виновным в получении €400 тыс.

По данным Национального антикоррупционного комитета, в 2017 году общая сумма полученных в России взяток достигла 6,7 млрд руб., тогда как в 2016 году почти в три раза меньше — 2,3 млрд рублей. Речь идет только о суммах, установленных в рамках уголовных дел по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Согласно принятому ранее закону, изымаемые у коррупционеров деньги теперь могут идти в бюджет Пенсионного фонда.

Взятка на уровне МРОТ

В последние месяцы взяточничество выявляется чаще — по данным Генпрокуратуры, за полгода фактов взяточничества зарегистрировано на 5,3% больше, чем за первое полугодие 2017 года. В январе-июне 2016 года СК расследовал 3562 преступления получения взяток по статье 290 УК РФ, дачи взяток — 3762 (ст. 291 УК). В 2016 году в Уголовный кодекс введена новая статья о мелком взяточничестве, дела по ней проходят также через полицию. «По данной статье в настоящее время квалифицируются деяния, ранее предусмотренные статьями 290 и 291 УК РФ, по которым сумма взятки не превышает 10 тыс. руб.», — рассказала представитель СК Светлана Петренко.

Таким образом, в первом полугодии 2017 года СК расследовал 1450 преступлений получения взяток, а дачи взяток — 3762. Статистика в 2018 году почти не изменилась — 1440 и 1174 преступлений. Что касается мелкого взяточничества, за год его стало на 13% больше — СК предварительно расследовал 2000 преступлений в первом полугодии 2017 года и 2265 в первой половине этого года.

«В первом полугодии 2018 года из 4215 лиц, совершивших преступления коррупционной направленности, 1536 лиц являются должностными, в том числе занимающими должности в правоохранительных органах», — уточняет Петренко.

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Согласно данным Генпрокуратуры за полгода, Москва оказалась лидером по числу выявленных взяткодателей, по количеству взяткополучателей — Ростовская область. Однако если считать по числу взяткодателей на душу населения, на первом месте Калмыкия и Чечня, взяткополучателей — Чукотка и Коми.

Борзыми щенками

«Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело», — говорил герой Николая Гоголя в комедии «Ревизор». «Ну, щенками или чем другим — взятки», — отвечал ему другой герой.

Взятки и по сей день дают, конечно, не только деньгами. Иногда борзых щенков все-таки можно оценить. Так, по обвинению в получении взятки услугами ранее был задержан глава управления Роспотребнадзора по Новгородской области. Чиновнику «бесплатно» полечили зубы на 496 тыс. руб.

Взятку действительно проще брать услугами, а не деньгами из-за лазеек в законе. Это позволяет некоторым коррупционерам скрываться от правосудия, обнаружить и доказать факт такой взятки гораздо сложнее.

«Что касается практики, то расследуются такие дела нечасто, так как редко доходят до суда. Закон в таких случаях несовершенен и пока работает на стороне взяткодателей. Преступнику легче остаться безнаказанным, если он берет нематериальную взятку, так как сегодня ее практически невозможно доказать», — рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов.

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В июле 2017 года заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный внес законопроект «о нематериальной взятке», который вводит понятие такой взятки, а также предусматривает ужесточение ответственности на срок до четырех лет лишения свободы.

Кроме увеличения срока за дачу и получение взяток, Выборный предлагал включить в положения о взяточничестве УК РФ «любые услуги неимущественного характера». Это может быть получение кандидатской степени, поступление в престижный вуз, устройство на работу родственника, содействие в уклонении от армии и т. п. Предложения включить в УК РФ понятие «получение услуг неимущественного характера» в ст. 204 (коммерческий подкуп) и ст. 290 УК РФ (получение взятки) поддержала и Генеральная прокуратура. В августе этого года начальник управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Аслан Юсуфов говорил, что законопроект подготовлен, но еще не рассматривался.

У нас нет ответственности за нематериальную взятку: когда мзду дают не купюрами, а нематериальными преимуществами, которые не имеют стоимостной оценки. Вам окна на даче поменяли — эта услуга имеет стоимость. А если о вас опубликовали хвалебную оду в газете или написали за вас диссертацию — как это оценить? Аслан Юсуфов ​​​​​​​ начальник управления Генпрокуратуры РФ