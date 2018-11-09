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14:01 (мск), источник: Ведомости

Обвинения по «делу Рыболовлева» предъявлены нескольким чиновникам Монако

Нескольким бывшим и нынешним чиновникам Монако предъявили обвинения по делу о коррупции, фигурантом которого является владелец футбольного клуба «Монако» — миллиардер Дмитрий Рыболовлев (американский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $6,8 млрд). Об этом сообщает газета Monaco-Matin.

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Источник: AFP 2018

Речь идет об экс-министре юстиции княжества Филиппе Нармино, бывшем правительственном советнике по внутренним делам княжества Поле Массероне, а также о руководителе подразделения полиции Монако Кристофе Аже и его заместителе Патрике Фюзари. Это подразделение занимается расследованием уголовных правонарушений. Обвинения в торговле влиянием, пассивной коррупции и нарушении тайны следствия им были предъявлены 8 ноября.

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Ранее обвинения по этому делу получили Рыболовлев, его адвокат Татьяна Бершеда, а также супруга и сын бывшего министра юстиции Монако — Кристин и Антуан Нармино.

Рыболовлев был задержан в Монако 6 ноября, дома у миллиардера прошли обыски. Monaco-Matin уточняла, что следователи одновременно с ним задержали «почти всю бывшую верхушку» судебных органов княжества. Задержанные находятся в Монако и Ницце. Сколько их всего и кто именно был задержан, газета не уточняла. 7 ноября Рыболовлева допросили и отпустили на свободу, оставив под судебным контролем. Его адвокаты — Эрве Темим и Том Жаккарди заявили «Ведомостям», что россиянин свободен в перемещениях, с условием — не встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве и являться по повестке следственного судьи, «что он и будет делать, как делал всегда».

Осенью 2017 г. Le Monde со ссылкой на переписку, подтверждающую дружеские отношения Рыболовлева и Нармино, написала, что россиянин имел «недопустимые связи» с высокопоставленными представителями судебных органов Монако. Благодаря им власти княжества принимают «необъективные» решения в рамках следствия по иску Рыболовлева к швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье, поданному в 2015 г., писала газета. Миллиардер обвинил арт-дилера в том, что тот завысил цены на картины, в том числе авторства Пикассо, Модильяни, Ротко и Моне, и получил дополнительно $1 млрд. Вслед за публикацией Нармино сложил свои полномочия в сентябре того же года.

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