Обвинения по «делу Рыболовлева» предъявлены нескольким чиновникам Монако

Источник: AFP 2018

Речь идет об экс-министре юстиции княжества Филиппе Нармино, бывшем правительственном советнике по внутренним делам княжества Поле Массероне, а также о руководителе подразделения полиции Монако Кристофе Аже и его заместителе Патрике Фюзари. Это подразделение занимается расследованием уголовных правонарушений. Обвинения в торговле влиянием, пассивной коррупции и нарушении тайны следствия им были предъявлены 8 ноября.

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Ранее обвинения по этому делу получили Рыболовлев, его адвокат Татьяна Бершеда, а также супруга и сын бывшего министра юстиции Монако — Кристин и Антуан Нармино.

Рыболовлев был задержан в Монако 6 ноября, дома у миллиардера прошли обыски. Monaco-Matin уточняла, что следователи одновременно с ним задержали «почти всю бывшую верхушку» судебных органов княжества. Задержанные находятся в Монако и Ницце. Сколько их всего и кто именно был задержан, газета не уточняла. 7 ноября Рыболовлева допросили и отпустили на свободу, оставив под судебным контролем. Его адвокаты — Эрве Темим и Том Жаккарди заявили «Ведомостям», что россиянин свободен в перемещениях, с условием — не встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве и являться по повестке следственного судьи, «что он и будет делать, как делал всегда».