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13:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Директор российского лагеря устроила карцер для непослушных детей

Бывшего директора детского лагеря в Ивановской области задержали за создание карцера для непослушных детей. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщается в TamTam-канале Следственного комитета.

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По данным следствия, во время летней смены в лагере женщина организовала в деревянном жилом корпусе специальную комнату без окон, в которой запирала детей на период от нескольких часов до нескольких суток. Наказанных подростков выпускали только для приема пищи и в туалет.

Во время загрузки произошла ошибка.

В отношении бывшего директора лагеря возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников.

«Проводится комплекс следственных действий, выясняется, совершались ли в отношении детей иные преступления в период их пребывания в детском лагере», — отметили в управлении Следственного комитета по Ивановской области.

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