Австрийские СМИ пишут, что экс-полковник был завербован в 1988 году в Иране

Источник: РИА Новости

По данным газеты Kronen Zeitung, австриец около 20 лет передавал РФ информацию. Отмечается, что в Москве особенно интересовались данными об истребителях Eurofighter.

Издание Presse в свою очередь утверждает, что российская сторона предоставила подозреваемому техническое оборудование, посредством которого осуществлялся обмен информацией. Предположительно, как пишет издание, речь идет об обычном всеволновом приемнике, через который военный передавал закодированную информацию.

По информации газеты Standard, военная контрразведка Австрии получила сведения о разведывательной деятельности экс-полковника от спецслужб Германии.

Как в пятницу заявил журналистам глава министерства обороны Австрии Марио Кунасек, бывший офицер передал оборудование, сейчас идет оценка этих устройств.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД.

Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ.