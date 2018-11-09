Австрийские СМИ пишут, что экс-полковник был завербован в 1988 году в Иране
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Австрийские СМИ утверждают, что
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Австрийские СМИ утверждают, что
По данным газеты Kronen Zeitung, австриец около 20 лет передавал РФ информацию. Отмечается, что в Москве особенно интересовались данными об истребителях Eurofighter.
Издание Presse в свою очередь утверждает, что российская сторона предоставила подозреваемому техническое оборудование, посредством которого осуществлялся обмен информацией. Предположительно, как пишет издание, речь идет об обычном всеволновом приемнике, через который военный передавал закодированную информацию.
По информации газеты Standard, военная контрразведка Австрии получила сведения о разведывательной деятельности
Как в пятницу заявил журналистам глава министерства обороны Австрии Марио Кунасек, бывший офицер передал оборудование, сейчас идет оценка этих устройств.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что
Также стало известно, что
Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с
В МИД РФ сообщили, что посол Австрии будет вызван в пятницу в связи с этой ситуацией.