Российские чиновники присвоили приобретенную для ветеранов технику

Технику обнаружили и изъяли в домах у чиновников.
Задержаны бывшая первая замминистра социальной политики края Наталья Колягина, бывший начальник отдела по делам ветеранов Ольга Гилева и двое родственников последней.
Чиновники должны были приобрести ветеранам утюги, но купили другую технику и забрали ее себе. Компания, через которую проводилась закупка на сумму более 2,2 миллиона рублей, принадлежит деверю одной из чиновниц.
«Фактически товары в рамках данных договоров либо не поставлялись, либо поставлялись товары ненадлежащего качества, которые не соответствовали этим госконтрактам, — добавили в УФСБ. — Денежные средства были поделены между участниками преступной схемы».
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (статья 159 УК). Фигурантам грозит до десяти лет заключения, однако они уже вернули на счета министерства все потраченные средства.