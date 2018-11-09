Российские чиновники присвоили приобретенную для ветеранов технику

Технику обнаружили и изъяли в домах у чиновников.

Задержаны бывшая первая замминистра социальной политики края Наталья Колягина, бывший начальник отдела по делам ветеранов Ольга Гилева и двое родственников последней.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rC9l9fi1-bE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чиновники должны были приобрести ветеранам утюги, но купили другую технику и забрали ее себе. Компания, через которую проводилась закупка на сумму более 2,2 миллиона рублей, принадлежит деверю одной из чиновниц.

«Фактически товары в рамках данных договоров либо не поставлялись, либо поставлялись товары ненадлежащего качества, которые не соответствовали этим госконтрактам, — добавили в УФСБ. — Денежные средства были поделены между участниками преступной схемы».