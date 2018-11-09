ИГ взяла на себя ответственность за бунт в колонии в Таджикистане

Бунт в колонии строгого режима в 16-м микрорайоне Худжанда, где содержатся осужденные по обвинениям в терроризме, вспыхнул в ночь на четверг. Беспорядки устроили заключенные, вооруженные холодным оружием; по некоторым сообщениям, одному из них удалось разоружить охранника и начать стрельбу из автомата.