ИГ взяла на себя ответственность за бунт в колонии в Таджикистане
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Ответственность за организацию беспорядков в колонии строгого режима в Худжанде на севере Таджикистана взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ — запрещена в России), сообщает таджикская служба «Радио Свобода» со сслыкой на близкое к боевикам информагентство Amaq.
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