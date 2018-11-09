Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Причину группового изнасилования дознавателя назвали насильники
Приятный сюрприз от «Лады»: представлен обновленный робот
Нужно ли есть хлеб
Умер игравший в «Ералаше» Николай Румянцев
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Чай в пакетиках, искусственный загар и презервативыКакие мирные технические инновации породила Первая мировая война?
Почему Хрущев не дал разрушить бандеровское подполье на Украине
Полицейские-насильники били жертву-дознавателя-СМИ
Групповому изнасилования дознавателя в полиции нашли оправдание
Кого из россиян обрадуют пенсиями к Новому году
"Я больше не могу": Кристина Асмус об отношениях с родителями
Заявление Виталины о Джигарханяне: Его нет - СМИ
Заработав $20 млн, актриса ведет скромную жизнь простого человека
Ускоряет метаболизм: что съесть за 30 мин до сна
СМИ: Покинувшая Россию Марина Александрова снялась без одежды
Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой - СМИ
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Уныние городов, на которые хочется смотреть (фото)
Фоторепортажи
14Умер Николай Караченцов
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
15:56 (мск), источник: Интерфакс

ИГ взяла на себя ответственность за бунт в колонии в Таджикистане

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Ответственность за организацию беспорядков в колонии строгого режима в Худжанде на севере Таджикистана взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ — запрещена в России), сообщает таджикская служба «Радио Свобода» со сслыкой на близкое к боевикам информагентство Amaq.

Наверх
Источник: AP 2018

«Бунт организовали отбывающие наказание в колонии сторонники этой террористической организации», — сообщил источник издания.

Бунт в колонии строгого режима в 16-м микрорайоне Худжанда, где содержатся осужденные по обвинениям в терроризме, вспыхнул в ночь на четверг. Беспорядки устроили заключенные, вооруженные холодным оружием; по некоторым сообщениям, одному из них удалось разоружить охранника и начать стрельбу из автомата.

В результате беспорядков погибло не менее 24 человек, десятки получили ранения. Шесть охранников госпитализированы. Бунт был подавлен силами спецназа.

Канцлер Австрии ждет объяснений Путина из-за шпионского скандала
Путину подарили завязанный в узел гвоздь
Работа лечит: почему россияне не берут больничный
Одна собака пыталась похитить другую и стала звездой соцсетей
Раскрыта средняя сумма взятки в России
Мамаев не общается с Кокориным в СИЗО
Российские ученые раскрыли секрет долголетия голых землекопов
Спорт
Долгое прощание Тулы с Кононовым подходит к концу Судя по всему, нас ждет последняя игра тульского «Арсенала» с главным тренером Олегом Кононовым, который должен начать работу со «Спартаком»
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200) Корреспондент @Авто сгонял в Таиланд, чтобы увидеть пикап одним из первых в мире
Кино
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова Певица поделилась с ведущим «Прямого эфира» подробностями личной жизни
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Можно ли оплатить услуги ЖКХ авансом и стоит ли это делать?
Как уменьшить налог на недвижимость?
Горячие темы на «Детях»
Светская жизнь - 16 342
Веселые картинки 252
Victoria's Secret Fashion Show 2018 185
Девочки - только куколки! 144
Леди
Сколько денег 50-летняя Валерия потратила на создание модного образа Каких российских дизайнеров поддерживает певица Валерия и что написано на ремешке ее сумки. А главное – сколько все это стоило?
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь