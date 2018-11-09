ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Мельбурне
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение в Мельбурне, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
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Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение в Мельбурне, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Агентство сообщает, что в ИГ назвали нападавшего «одним из бойцов» террористической организации.
Ранее в пятницу мужчина с ножом напал на троих прохожих. Полиция застрелила нападавшего. В результате происшествия ранения получили два человека, еще один человек скончался.
Австралийская полиция сообщила, что нападавший родом из Сомали, он был давно известен местным правоохранительным органам. Следователи квалифицировали произошедшее как теракт.
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