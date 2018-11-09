ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Мельбурне

Источник: AP 2018

Агентство сообщает, что в ИГ назвали нападавшего «одним из бойцов» террористической организации.

Ранее в пятницу мужчина с ножом напал на троих прохожих. Полиция застрелила нападавшего. В результате происшествия ранения получили два человека, еще один человек скончался.