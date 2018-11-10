Утро с огоньком. ЛЕНТА на обводном все. pic.twitter.com/kc41cm1zbZ— safety first (@gotmilk1969) 10 ноября 2018 г.
В Петербурге загорелся гипермаркет
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В
О возгорании в магазине на Набережной Обводного канала, 118 корпус 7, стало известно в 8:30 утра. Площадь пожара составляет почти пять тысяч квадратных метров.
Позже стало известно, что в магазине обрушилась крыша на площади 200 квадратных метров.
Из горящего здания эвакуировали более 800 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожару присвоили третий ранг сложности. В тушении участвуют 54 человека и 12 единиц техники.
Возможной причиной возгорания представитель экстренных служб назвал неисправность электрооборудования.
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