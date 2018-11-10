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09:39 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге загорелся гипермаркет

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет «Лента», людей эвакуировали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

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О возгорании в магазине на Набережной Обводного канала, 118 корпус 7, стало известно в 8:30 утра. Площадь пожара составляет почти пять тысяч квадратных метров.

Позже стало известно, что в магазине обрушилась крыша на площади 200 квадратных метров.

Из горящего здания эвакуировали более 800 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожару присвоили третий ранг сложности. В тушении участвуют 54 человека и 12 единиц техники.

Возможной причиной возгорания представитель экстренных служб назвал неисправность электрооборудования.

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