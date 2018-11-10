Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шредер сделал новое заявление по Крымскому полуострову
Приятный сюрприз от «Лады»: представлен обновленный робот
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
Тереза Мэй и глава правительства Бельгии попали в ДТП
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Путин встретился в Москве с кубинским лидером Москве прошла встреча Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом
Почему Хрущев не дал разрушить бандеровское подполье на Украине
Полицейские-насильники били жертву-дознавателя-СМИ
Насильники назвали причину группового изнасилования дознавателя
Шутка Галустяна о петухе и Кадырове взорвала Сеть
Известно, что происходит с 63-летней женой Солнцева
Сафронов сказал, вдова Караченцова выйдет замуж
Заработав $20 млн, актриса ведет скромную жизнь простого человека
Ускоряет метаболизм: что съесть за 30 мин до сна
Врач пожелала “сдохнуть” пациентке, пришедшей без записи
СМИ: Покинувшая РФ Александрова снялась без одежды
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Уныние городов, на которые хочется смотреть (фото)
Фоторепортажи
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
12Наводнение на Кубани
17:36 (мск), источник: Известия

Нахамившего пациентке врача уволили в Краснодарском крае

Центральная больница Северского района Краснодарского края уволила врача, которая в грубой форме отказалась выписать пациентке рецепт на инсулин из-за того, что та пришла не по записи. Об этом журналистам сообщил главврач медицинского учреждения Манолис Анаников.

Наверх

«Девушке оказана необходимая помощь, ей выписан инсулин на три месяца», — сказал он журналистам ТАСС.

Видеозапись разговора с медиком была сделана 7 ноября. Как видно на кадрах, врач отказалась принимать женщину из-за того, что она не записалась. При этом медик игнорирует слова больной диабетом женщины о том, что в этот день у нее заканчивается инсулин, а свободной записи в больницу просто не было.

«Очень плохо. Хоть ты сдохни, не выпишу», — отвечала медик на просьбу выписать лекарство.

Министр здравоохранения края Евгений Филиппов прокомментировал случившееся и отметил, что врач работать в больнице больше не будет.

«Жизненно необходимый препарат. Это не обсуждается. Врач в любом случае должен принять пациента», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

В октябре в Сети появилась видеозапись с издевательствами над пожилым пациентом психоневрологической больницы в Магнитогорске. На представленных кадрах видно, как один из сотрудников бросает в пенсионера тапками, а потом и вовсе отвешивает сильный пинок. Всё это сопровождается хохотом и поддержкой коллег.

 Всё накроется газом: сможет ли Польша заработать на американском СПГ
Сплошной развод: родителей в Литве травят в судах и сажают за решетку
Япония решила договориться с Россией по Курилам
Их боялись и убивали из-за одежды. Сегодня ими гордятся
Власти объяснили изменения в системе социальных пенсий
Ученые нашли скопление бактерий в мозге человека
Сборная России по хоккею обыграла шведов в матче Кубка Карьяла
Россияне выбрали лучший отечественный фильм за последние 15 лет
Спорт
Туктамышева стала третьей на этапе Гран-при в Японии Этап Гран-при в Хиросиме завершится в воскресенье
Hi-Tech
12 дешевых (и нужных) товаров с Aliexpress Классные подарки для себя и друзей.
Авто
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200) Корреспондент @Авто сгонял в Таиланд, чтобы увидеть пикап одним из первых в мире
Кино
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова Певица поделилась с ведущим «Прямого эфира» подробностями личной жизни
Недвижимость
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Где в России выгоднее всего сдавать жилье в аренду
Москвичам пообещали десять новых станций метро
Готовим дачный дом к зиме: 8 советов
Популярные темы на «Детях»
"Муж меня полностью обеспечивает в декрете" 479
Поболтать, порассуждать. Отношение к дочерям и сыновьям 233
посторонним В. 225
как вы переживаете болезни детей? 132
Леди
Сколько денег 50-летняя Валерия потратила на создание модного образа Каких российских дизайнеров поддерживает певица Валерия и что написано на ремешке ее сумки. А главное – сколько все это стоило?
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь