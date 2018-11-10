СМИ: подозреваемый в шпионаже австрийский полковник признал вину

Источник: РИА "Новости"

Издание также сообщает, что полковник работал в центральном аппарате министерства обороны Австрии, но занимал там не очень высокую должность. По данным газеты, военный не имел доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, но мог рассказать, например, об отношениях между высокопоставленными австрийскими чиновниками.

Эту информацию подтверждает журнал Profil, ранее сообщивший, что полковник, который, по версии австрийских властей, сотрудничал с российской разведкой, не работал с секретной информацией, но ему были доступны системы связи, реестры, телефонные списки.

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О задержании в Австрии 70-летнего отставного полковника по подозрению в шпионаже в пользу России стало известно 9 ноября. Его имя не раскрывается. Как сообщила газета Kronen Zeitung со ссылкой на минобороны Австрии, полковник на протяжении 20 лет каждые две недели встречался с российским куратором Юрой и передавал ему сведения. За работу он мог получить до 300 000 евро.