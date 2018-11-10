Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест на знание пород кошек
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200)
«Моя дочь умерла за сутки до своего рождения»: рассказ мамы
Валерия впечатлила поклонников розовой шубой за 155 тысяч рублей
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Путин встретился в Москве с кубинским лидером Москве прошла встреча Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом
Почему Хрущев не дал разрушить бандеровское подполье на Украине
Полицейские-насильники били жертву-дознавателя-СМИ
Насильники назвали причину группового изнасилования дознавателя
Шутка Галустяна о петухе и Кадырове взорвала Сеть
Кровавая смута: глава Крыма обратился к народу Украины
Допустив ошибку на льду, Загитова обошла соперниц
Джанабаева и Навка блистали на подиуме в качестве моделей
17-летняя внучка Софии Ротару стала певицей
Врач пожелала “сдохнуть” пациентке, пришедшей без записи
СМИ: Покинувшая РФ Александрова снялась без одежды
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Как не дать мошенникам продать вашу квартиру?
Фоторепортажи
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
10 ноября, источник: Интерфакс

Бывший главы Росимущества Самарской области ранен в результате нападения

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU — Экс-чиновник госпитализирован с ножевым ранением.

Наверх
Источник: Reuters

Четверо неизвестных в субботу вечером ворвались в дом бывшего главы самарского территориального отделения Росимущества Айвара Кинжабаева, расположенного в Самарской области, и нанесли ему, по предварительным данным, одно ножевое ранение, сообщили агентству «Интерфакс» в управлении МВД по Самарской области.

«В настоящее время Айвар Кинжабаев находится в одном из медицинских учреждений Самарской области. По факту нападения проводится доследственная проверка, ведется поиск нападавших», — сказал собеседник агентства.

Кинжабаев в настоящее время занимает должность исполняющего обязанности главы Росимущества Москвы. Данная информация размещена на сайте ведомства.

По данным управления МВД по Самарской области, другие члены семьи Айвара Кинжабаева не пострадали.

Как рассказали агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе правительства области, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал все необходимые поручения по расследованию данного происшествия.

Кинжабаев возглавлял самарское территориальное управление Росимущества с апреля 2005 года по август 2018 г.

Президент Австрии прокомментировал шпионский скандал с Россией
Как выглядели самые стильные гангстеры в истории США
Стал известен способ худеть без диет и упражнений
Ефремова поздравили с днем рождения, запустив тортом ему в лицо
Ученые нашли скопление бактерий в мозге человека
Сборная России по хоккею обыграла шведов в матче Кубка Карьяла
Россияне выбрали лучший отечественный фильм за последние 15 лет
Спорт
Семак: легенда ЦСКА, надежда «Зенита» В воскресенье главный тренер сине-бело-голубых встретится с командой, в которой он стал звездой российского футбола
Hi-Tech
12 дешевых (и нужных) товаров с Aliexpress Классные подарки для себя и друзей.
Авто
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200) Корреспондент @Авто сгонял в Таиланд, чтобы увидеть пикап одним из первых в мире
Кино
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова Певица поделилась с ведущим «Прямого эфира» подробностями личной жизни
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам
Дом-хамелеон обнаружили в Москве
Российской семье требуется 5 лет, чтобы накопить на квартиру
Дети
Виктория Исакова впервые заговорила о дочери Актриса ранее не афишировала появление девочки в семье 
Леди
Сколько денег 50-летняя Валерия потратила на создание модного образа Каких российских дизайнеров поддерживает певица Валерия и что написано на ремешке ее сумки. А главное – сколько все это стоило?
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь