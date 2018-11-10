Бывший главы Росимущества Самарской области ранен в результате нападения
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU —
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU —
Четверо неизвестных в субботу вечером ворвались в дом бывшего главы самарского территориального отделения Росимущества Айвара Кинжабаева, расположенного в Самарской области, и нанесли ему, по предварительным данным, одно ножевое ранение, сообщили агентству «Интерфакс» в управлении МВД по Самарской области.
Кинжабаев в настоящее время занимает должность исполняющего обязанности главы Росимущества Москвы. Данная информация размещена на сайте ведомства.
По данным управления МВД по Самарской области, другие члены семьи Айвара Кинжабаева не пострадали.
Как рассказали агентству «Интерфакс-Поволжье» в
Кинжабаев возглавлял самарское территориальное управление Росимущества с апреля 2005 года по август 2018 г.