Бывший главы Росимущества Самарской области ранен в результате нападения

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Четверо неизвестных в субботу вечером ворвались в дом бывшего главы самарского территориального отделения Росимущества Айвара Кинжабаева, расположенного в Самарской области, и нанесли ему, по предварительным данным, одно ножевое ранение, сообщили агентству «Интерфакс» в управлении МВД по Самарской области.

«В настоящее время Айвар Кинжабаев находится в одном из медицинских учреждений Самарской области. По факту нападения проводится доследственная проверка, ведется поиск нападавших», — сказал собеседник агентства.

Кинжабаев в настоящее время занимает должность исполняющего обязанности главы Росимущества Москвы. Данная информация размещена на сайте ведомства.

По данным управления МВД по Самарской области, другие члены семьи Айвара Кинжабаева не пострадали.

Как рассказали агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе правительства области, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал все необходимые поручения по расследованию данного происшествия.