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02:32 (мск), источник: РИА Новости

В Германии раскрыли заговор силовиков с целью политических убийств

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии вскрыло заговор с целью политических убийств, организованный военными бундесвера и спецназа и ассоциацией элитных солдат Uniter, пишет Focus со ссылкой на материалы исследования.

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Отмечается, что группировка, уверенная в неизбежном развале государства, готовила так называемый «день икс», в который они бы собрали неугодных политиков «в одном месте с целью их физического устранения».

Полный список жертв еще не известен, однако среди главных целей числится глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч. Также, по версии журнала, на данный момент не известно, что собирались делать заговорщики после убийств.

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Издание сообщает, что для исполнения плана участники сговора запасались оружием, боеприпасами и топливом. Члены группировки, которые, согласно информации журнала, служили в немецких вооруженных силах и спецназе, обсуждали дальнейшие действия на тайных собраниях.

Подчеркивается, что расследование полиции едва не зашло в тупик, поскольку сотрудник военной контрразведки пытался его подорвать, сообщая заговорщикам о предстоящих обысках и о ходе расследования в целом. Мужчине предъявлены обвинения, его дело рассмотрит Окружной суд Кёльна.

Расследование обнаружило признаки заговора в деле солдата бундесвера Франко А, который планировал теракты против немецких властей. Будучи гражданином Германии, солдат предоставил ложную информацию в миграционную службу о том, что он якобы сирийский беженец, чтобы впоследствии взвалить вину за теракты на мигрантов.

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