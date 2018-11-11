В Германии раскрыли заговор силовиков с целью политических убийств

Отмечается, что группировка, уверенная в неизбежном развале государства, готовила так называемый «день икс», в который они бы собрали неугодных политиков «в одном месте с целью их физического устранения».

Полный список жертв еще не известен, однако среди главных целей числится глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч. Также, по версии журнала, на данный момент не известно, что собирались делать заговорщики после убийств.

Издание сообщает, что для исполнения плана участники сговора запасались оружием, боеприпасами и топливом. Члены группировки, которые, согласно информации журнала, служили в немецких вооруженных силах и спецназе, обсуждали дальнейшие действия на тайных собраниях.

Подчеркивается, что расследование полиции едва не зашло в тупик, поскольку сотрудник военной контрразведки пытался его подорвать, сообщая заговорщикам о предстоящих обысках и о ходе расследования в целом. Мужчине предъявлены обвинения, его дело рассмотрит Окружной суд Кёльна.