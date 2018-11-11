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07:21 (мск), источник: РИА Новости

Посольство проверяет сообщения о задержании журналиста Малькевича в США

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Посольство в Вашингтоне проверяет информацию о задержании журналиста и первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

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Источник: РИА Новости

«В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста А. Малькевича в госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Посольство рекомендует гражданам России в подобных ситуациях «сразу требовать связи с посольством».

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Поездка Малькевича в США

Как сообщается на сайте Общественной палаты, Малькевич был наблюдателем на промежуточных выборах, которые прошли шестого ноября, в штате Мэриленд. В Национальном пресс-клубе Вашингтона, где в режиме реального времени подводили итоги голосования, журналист высказал свое мнение о процессе голосования.

В частности, он сравнил организацию избирательного процесса в США и России, отметив, что правила пребывания на американских участках строго регламентируются, даже фотографировать там нельзя.

В целом же я нахожусь в глубочайшем шоке от того уровня нарушений, которые были допущены в штатах с демократическим руководством, где правят представители этой партии.

«Знаю о совершенно вопиющей ситуации, когда общественного наблюдателя от избирательной комиссии Нью-Йорка вывели с участка, узнав, что она русская. И это невзирая на то, что у нее на руках был документ!» — отметил Малькевич.

Также он упомянул о «моральном банкротстве» мейнстримовых СМИ, которым в США, «в общем-то, уже никто и не верит».

По его словам, хотя в ходе выборов и были нарушения, такие как выход из строя машин для голосования, а избирательная система не справлялась с большим потоком людей, при этом «о руке Москвы разговоры не велись».

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