Посольство проверяет сообщения о задержании журналиста Малькевича в США

Источник: РИА Новости

«В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста А. Малькевича в госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Посольство рекомендует гражданам России в подобных ситуациях «сразу требовать связи с посольством».

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Поездка Малькевича в США

Как сообщается на сайте Общественной палаты, Малькевич был наблюдателем на промежуточных выборах, которые прошли шестого ноября, в штате Мэриленд. В Национальном пресс-клубе Вашингтона, где в режиме реального времени подводили итоги голосования, журналист высказал свое мнение о процессе голосования.

В частности, он сравнил организацию избирательного процесса в США и России, отметив, что правила пребывания на американских участках строго регламентируются, даже фотографировать там нельзя.

В целом же я нахожусь в глубочайшем шоке от того уровня нарушений, которые были допущены в штатах с демократическим руководством, где правят представители этой партии.

«Знаю о совершенно вопиющей ситуации, когда общественного наблюдателя от избирательной комиссии Нью-Йорка вывели с участка, узнав, что она русская. И это невзирая на то, что у нее на руках был документ!» — отметил Малькевич.

Также он упомянул о «моральном банкротстве» мейнстримовых СМИ, которым в США, «в общем-то, уже никто и не верит».