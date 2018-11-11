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15:15 (мск), источник: ТАСС

В Чите спасли примерзшую ко льду на озере Кенон собаку

ЧИТА, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники госучреждения «Забайкалпожспас» спасли собаку, задние лапы и хвост которой примерзли ко льду на озере Кенон в Чите, сообщила в воскресенье пресс-служба учреждения.

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Источник: Пресс-служба Забайкалпожспаса

«В ходе объезда прибрежной зоны озера Кенон спасатели заметили собаку, которая долгое время лежала на одном месте. При приближении к ней выяснилось, что животное задними лапами и хвостом вмерзло в лед. Спасатели освободили собаку из “ледяной ловушки” и доставили ее на берег», — говорится в сообщении.

На берегу собаку согрели и накормили. Убедившись, что с животным все хорошо, его отпустили.

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По данным синоптиков, в Чите сейчас около пяти градусов ниже нуля, ночью температура опускалась до минус восьми градусов Цельсия.

Озеро Кенон расположено в черте города Чита. Оно входит в бассейн реки Ингода. Длина береговой линии водоема — 5,6 км, площадь — 16,2 кв. км.

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21 декабря 2016© Ньюстюб
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