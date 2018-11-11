В Чите спасли примерзшую ко льду на озере Кенон собаку

Источник: Пресс-служба Забайкалпожспаса

«В ходе объезда прибрежной зоны озера Кенон спасатели заметили собаку, которая долгое время лежала на одном месте. При приближении к ней выяснилось, что животное задними лапами и хвостом вмерзло в лед. Спасатели освободили собаку из “ледяной ловушки” и доставили ее на берег», — говорится в сообщении.

На берегу собаку согрели и накормили. Убедившись, что с животным все хорошо, его отпустили.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QRxfsk-9nv4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По данным синоптиков, в Чите сейчас около пяти градусов ниже нуля, ночью температура опускалась до минус восьми градусов Цельсия.