NYT: приближенные саудовского принца обсуждали возможность заказных убийств иранцев

Источник: AFP 2018

Сотрудники спецслужб Саудовской Аравии, близкие к наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, консультировались с представителями бизнеса относительно возможности организации заказных убийств официальных лиц Ирана. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета The New York Times.

По сведениям источников издания, указанные контакты имели место в том числе в марте 2017 года. Серию встреч организовал американский предприниматель ливанского происхождения Джордж Надер.

На них, в частности, обсуждался план на $2 млрд, предполагающий привлечение сотрудников частных компаний, занимающихся разведывательной деятельностью, к дестабилизации иранской экономики в интересах Саудовской Аравии.

В числе присутствующих был генерал Ахмед Асири, который ранее являлся советником наследного принца и занимал высокий пост в разведке королевства.

В публикации утверждается, что в марте 2017 года представители королевства запросили у представителей бизнес-сообщества информацию о том, могут ли те организовать убийства «официальных лиц Ирана высокого ранга», в том числе одного из руководителей Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Указанные бизнесмены после консультаций с юристами ответили отказом, при этом Надер якобы заявил, что заказными убийствами иранцев могла бы заняться некая базирующаяся в Лондоне компания.

Как отмечает издание, в разработке плана дестабилизации экономики Ирана принимали участие Надер и гражданин Израиля Джоэль Замель, связанный с разведывательными службами этой страны. Предлагалось, в частности, создание фальшивых учетных записей в социальных сетях для организации протестов в Иране, финансирование оппозиции в стране, распространение информации, порочащей влиятельных иранцев, а также раскрытие данных об их активах.

В материале не уточняется, был ли в итоге указанный план реализован, а также удалось ли представителям королевства договориться о заказных убийствах иранцев.

Читайте также Эрдоган назвал источник приказа об убийстве Хашкаджи

В материале заостряется внимание на том, что в Эр-Рияде в свете роста влияния наследного принца допускали организацию заказных убийств. Отмечается также, что генерал Асири может иметь отношение к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.