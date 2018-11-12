Учительница, унизившая девочку в школе на Сахалине, уволилась

В социальных сетях Сахалина широко комментируют видео, на котором преподаватель русского языка и литературы школы № 1 портового города довела до слез ученицу
«Учительница русского языка и литературы Инна Хорошева, унизившая девочку на уроке в школе № 1 Холмска, уволилась в субботу. С опытным 62-летним учителем мы провели беседу о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний в адрес родителей и девочки», — пояснила собеседница агентства.
По словам Карнаух, в понедельник в школе № 1 уже прошел малый педсовет, на котором признали недопустимым подобные происшествия. В этот же день в районном управлении образования состоится совещание с руководителями всех школ муниципального образования для предупреждения подобных инцидентов.
Ранее
Это не первый подобный инцидент в этом году. В сентябре руководство школы села Алтынжар в Астраханской области уволено после того, как учитель рисования оскорбила и ударила во время урока ученика. В мае учительница, которая заставила второклассника чистить зубы перед всем классом, уволена из школы № 35 поселка Угловое в Приморье. За несколько дней до этого СК заинтересовался историей с учительницей из Красноярска, которая называла «ненормальными и больными» учеников, якобы помешавших ей пить чай.