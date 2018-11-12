Учительница, унизившая девочку в школе на Сахалине, уволилась

Источник: РИА Новости

В социальных сетях Сахалина широко комментируют видео, на котором преподаватель русского языка и литературы школы № 1 портового города довела до слез ученицу из-за маленькой дырочки на кофте. Инцидент снял на камеру телефона одноклассник девочки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HytLV19UDWg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Учительница русского языка и литературы Инна Хорошева, унизившая девочку на уроке в школе № 1 Холмска, уволилась в субботу. С опытным 62-летним учителем мы провели беседу о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний в адрес родителей и девочки», — пояснила собеседница агентства.

Педагог признала вину и уволилась. Но перед этим она публично извинилась перед родителями и девочкой в присутствии всего класса.

По словам Карнаух, в понедельник в школе № 1 уже прошел малый педсовет, на котором признали недопустимым подобные происшествия. В этот же день в районном управлении образования состоится совещание с руководителями всех школ муниципального образования для предупреждения подобных инцидентов.

Ранее пресс-секретарь областной прокуратуры Тамара Журавская сообщила РИА Новости, что по инциденту в школе Холмска ведомство организовало проверку.