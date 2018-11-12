Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 31

Суммарное число погибших при лесных пожарах в северной и южной частях Калифорнии выросло до 31 человека. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Как оно отмечает, по данным шерифа округа Бьютт Кори Хонеа, на севере штата в почти полностью выгоревшем городе Парадайс обнаружены тела шести человек. В субботу сообщалось, что пожары в данном районе унесли жизни 23 человек, а на юге Калифорнии — двух.