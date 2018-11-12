Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 31

Authorities report 6 additional deaths in a Northern California, raising the death toll to 29 and making it the deadliest wildfire on record in California history. https://t.co/JX156voB4F— The Associated Press (@AP) 12 ноября 2018 г.
Суммарное число погибших при лесных пожарах в северной и южной частях Калифорнии выросло до 31 человека. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.
Как оно отмечает, по данным шерифа округа Бьютт Кори Хонеа, на севере штата в почти полностью выгоревшем городе Парадайс обнаружены тела шести человек. В субботу сообщалось, что пожары в данном районе унесли жизни 23 человек, а на юге Калифорнии — двух.
Согласно оценкам Хонеа, на севере штата остается неизвестной судьба 228 человек. Как отмечает агентство, лесной пожар в данном районе Калифорнии привел к наибольшему числу жертв за все время с тех пор, как власти начали фиксировать такую информацию.