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09:02 (мск), источник: ТАСС

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 31

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/ — Судьба 228 человек остается неизвестной.

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Суммарное число погибших при лесных пожарах в северной и южной частях Калифорнии выросло до 31 человека. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Как оно отмечает, по данным шерифа округа Бьютт Кори Хонеа, на севере штата в почти полностью выгоревшем городе Парадайс обнаружены тела шести человек. В субботу сообщалось, что пожары в данном районе унесли жизни 23 человек, а на юге Калифорнии — двух.

Согласно оценкам Хонеа, на севере штата остается неизвестной судьба 228 человек. Как отмечает агентство, лесной пожар в данном районе Калифорнии привел к наибольшему числу жертв за все время с тех пор, как власти начали фиксировать такую информацию.

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