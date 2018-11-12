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10:06 (мск), источник: Ведомости

Американский истребитель разбился над Филиппинским морем

Американский истребитель F/A-18 Super Hornet потерпел крушение над Филиппинским морем. Об этом пишет газета Минобороны США Stars and Stripes.

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Источник: U.S. Navy

На борту находились два пилота, они успели катапультироваться. Сейчас члены экипажа «находятся в хорошем состоянии», их осматривают врачи, уточняет Stars and Stripes.

Истребитель потерпел крушение после вылета с авианосца «Рональд Рейган». С самолетом возникли «механические проблемы», пишет Stars and Stripes без подробностей. Причины аварии пока выясняют.

В начале октября в Московской области разбился истребитель Миг-29. Он выполнял учебный полет. В составе экипажа было два пилота, которые выжили, успев катапультироваться. Они выполняли полет вблизи населенных пунктов, но им удалось увести истребитель в пустынное место.

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