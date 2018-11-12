Американский истребитель разбился над Филиппинским морем
Американский истребитель F/A-18 Super Hornet потерпел крушение над Филиппинским морем. Об этом пишет газета Минобороны США Stars and Stripes.
Американский истребитель F/A-18 Super Hornet потерпел крушение над Филиппинским морем. Об этом пишет газета Минобороны США Stars and Stripes.
На борту находились два пилота, они успели катапультироваться. Сейчас члены экипажа «находятся в хорошем состоянии», их осматривают врачи, уточняет Stars and Stripes.
Истребитель потерпел крушение после вылета с авианосца «Рональд Рейган». С самолетом возникли «механические проблемы», пишет Stars and Stripes без подробностей. Причины аварии пока выясняют.
В начале октября в Московской области разбился истребитель Миг-29. Он выполнял учебный полет. В составе экипажа было два пилота, которые выжили, успев катапультироваться. Они выполняли полет вблизи населенных пунктов, но им удалось увести истребитель в пустынное место.