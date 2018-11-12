Американский истребитель разбился над Филиппинским морем

Источник: U.S. Navy

На борту находились два пилота, они успели катапультироваться. Сейчас члены экипажа «находятся в хорошем состоянии», их осматривают врачи, уточняет Stars and Stripes.

Истребитель потерпел крушение после вылета с авианосца «Рональд Рейган». С самолетом возникли «механические проблемы», пишет Stars and Stripes без подробностей. Причины аварии пока выясняют.