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09:55 (мск), источник: ТАСС

Пожар в Калифорнии уничтожил дом Джерарда Батлера

Также сгорел дом певца и гитариста Нила Янга.

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ТАСС, 12 ноября. Дом актера Джерарда Батлера сгорел в результате пожара в штате Калифорния. Об этом он сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter.

«Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации, — написал Батлер, сопроводив публикацию фотографией, на которой видно сгоревшую дотла постройку. — Ужасное время для Калифорнии. Как и всегда вдохновлен мужеством, силой духа и жертвенностью пожарных».

В свою очередь канадский певец и гитарист Нил Янг сообщил на своем официальном сайте, что его дом в Калифорнии так же сгорел. «Я потерял свой дом до пожара в Калифорнии, и теперь [потерял] еще один», — написал музыкант.

Ранее сообщалось, что американские звезды шоу-бизнеса оказались среди тысяч людей, эвакуированных из-за вспыхнувшего в середине недели пожара в калифорнийском округе Вентура.

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Свои дома в Малибу покинули, в частности, телеведущая и модель Ким Кардашьян, певицы Леди Гага, Игги Азалия и Шер, а также режиссер Гильермо дель Торо.

Джерард Батлер — шотландский актер театра и кино, наиболее известный по работам в фильмах «Призрак оперы» (The Phantom of the Opera, 2004), «Триста спартанцев» (330, 2006), «Рок-н-рольщик» (RocknRolla, 2008), «Законопослушный гражданин» (Law Abiding Citizen, 2009).

По последним данным, лесные пожары в Калифорнии унесли жизни 31 человека. На севере штата остается неизвестной судьба 228 человек.

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