Пожар в Калифорнии уничтожил дом Джерарда Батлера

Джерард Батлер — шотландский актер театра и кино, наиболее известный по работам в фильмах «Призрак оперы» (The Phantom of the Opera, 2004), «Триста спартанцев» (330, 2006), «Рок-н-рольщик» (RocknRolla, 2008), «Законопослушный гражданин» (Law Abiding Citizen, 2009).