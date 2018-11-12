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14:52 (мск), источник: Интерфакс

Цеповяз назвал подделкой фотографии с шашлыком и крабами

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — Осужденный по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз настаивает на том, что не пользуется в колонии никакими привилегиями, а фотографии, на которых он обедает деликатесами, являются подделкой.

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Источник: РИА "Новости"

«Там есть фотографии, которые были сделаны в день открытых дверей, а остальные фотографии — фотошоп. Они были сделаны, чтобы меня скомпрометировать», — заявил Цеповяз в видеобращении, с которым ознакомилось агентство «Интерфакс».

Видеозапись была сделана во время проведения контроля содержания заключенного общественной наблюдательной комиссией Амурской области.

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«Я содержусь в колонии четвертый год. На протяжении всего времени у меня не было никаких привилегий. Я являюсь инвалидом второй или третьей группы, я не проходил ВТЭК. Отсутствует левый плечевой сустав, заболевание называется саркома. Рука короче на восемь сантиметров», — пояснил Цеповяз ранние заявления о наличие у него инвалидности.

Цеповяз отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима № 3 в Ивановском районе Амурской области (на 1067 осужденных). 6 ноября была начата проверка по появившимся в интернете фотографиям Цеповяза, на которых он в арестантской форме жарит шашлык, ест икру и крабов.

Во ФСИН заявили, что фотографии были сделаны в 2015 году.

В 2013 году Цеповяза признали виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С 1998 по 2010 год — за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек.

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