Цеповяз назвал подделкой фотографии с шашлыком и крабами

Источник: РИА "Новости"

«Там есть фотографии, которые были сделаны в день открытых дверей, а остальные фотографии — фотошоп. Они были сделаны, чтобы меня скомпрометировать», — заявил Цеповяз в видеобращении, с которым ознакомилось агентство «Интерфакс».

Видеозапись была сделана во время проведения контроля содержания заключенного общественной наблюдательной комиссией Амурской области.

«Я содержусь в колонии четвертый год. На протяжении всего времени у меня не было никаких привилегий. Я являюсь инвалидом второй или третьей группы, я не проходил ВТЭК. Отсутствует левый плечевой сустав, заболевание называется саркома. Рука короче на восемь сантиметров», — пояснил Цеповяз ранние заявления о наличие у него инвалидности.

Цеповяз отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима № 3 в Ивановском районе Амурской области (на 1067 осужденных). 6 ноября была начата проверка по появившимся в интернете фотографиям Цеповяза, на которых он в арестантской форме жарит шашлык, ест икру и крабов.