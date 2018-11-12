Цеповяз назвал подделкой фотографии с шашлыком и крабами

«Там есть фотографии, которые были сделаны в день открытых дверей, а остальные фотографии — фотошоп. Они были сделаны, чтобы меня скомпрометировать», — заявил Цеповяз в видеобращении, с которым ознакомилось агентство «Интерфакс».
Видеозапись была сделана во время проведения контроля содержания заключенного общественной наблюдательной комиссией Амурской области.
«Я содержусь в колонии четвертый год. На протяжении всего времени у меня не было никаких привилегий. Я являюсь инвалидом второй или третьей группы, я не проходил ВТЭК. Отсутствует левый плечевой сустав, заболевание называется саркома. Рука короче на восемь сантиметров», — пояснил Цеповяз ранние заявления о наличие у него инвалидности.
Цеповяз отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима № 3 в Ивановском районе Амурской области (на 1067 осужденных). 6 ноября была начата проверка по появившимся в интернете фотографиям Цеповяза, на которых он в арестантской форме жарит шашлык, ест икру и крабов.
В 2013 году Цеповяза признали виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С 1998 по 2010 год — за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек.