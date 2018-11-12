Арестован руководитель компании «Пересвет-Инвест»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Тверской райсуд по ходатайству МВД арестовал совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний «Пересвет-Инвест» Олега Пронина. Он является подозреваемым по уголовному делу о мошенническом хищении из банка «Пересвет» более 300 млн руб. и выводе их за границу. Вместе с господином Прониным по делу проходит бывший президент банка «Пересвет» Александр Швец, который сейчас находится за границей.

Олег Пронин был задержан полицией в аэропорту Внуково, в который прилетел из Белоруссии в минувшую субботу. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве подозревает его в мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Пересвет» 330 млн руб., полученных в качестве кредита ООО «Атром». Компания, фактическим руководителем которой следствие считает Олега Пронина, входила в «Пересвет-Инвест».

Деньги, согласно версии оперативников, были переведены в валюту и перечислены на счета кипрского офшора, который был подконтролен тому же Олегу Пронину. Срок погашения банковского кредита истекал два года назад, но деньги так возвращены и не были. По делу проходит также бывший президент банка «Пересвет» Александр Швец и «неустановленные лица». Ходатайствуя в Тверском суде об аресте господина Пронина, следователь сообщил, что подозреваемый может скрыться от правоохранительных органов, как и его предполагаемый сообщник Швец.

Прокурор арестное ходатайство не поддержал, сославшись на то, что нет оснований для ареста, так как подозреваемый сам вернулся в Россию. Подтвердил это и господин Пронин, рассказавший, что о претензиях правоохранительных органов он узнал по телефону от следователя. По словам господина Пронина, он тут же вернулся на родину, чтобы в понедельник прийти на допрос в ГСУ, но его ждали в аэропорту. «“Пересвет” является крупнейшим застройщиком, тысячи квартир нужно сдать, а в случае моего ареста могут возникнуть проблемы», — сказал господин Пронин.

«Пересвет-Инвест» готов был внести залог 10 млн. руб., а бывшая супруга подозреваемого — предоставить свою квартиру, где бы предприниматель мог находиться под домашним арестом. Однако судья Тверского райсуда постановила отправить предпринимателя в СИЗО,

Напомним, в конце 2016 года у «Пересвета» начались финансовые проблемы. ЦБ назвал политику кредитного учреждения высокорисковой и сомнительной, введя в нем временную администрацию. В 2017 было принято решение провести санацию «Пересвета», дыру в капитале которого ЦБ оценил более чем в 103 млрд руб. Оздоровление банка проводится с помощью подконтрольного «Роснефти» банка ВБРР. Сотрудники новой администрации «Пересвета» и начали разбираться с сомнительными сделками прежнего руководства. В ходе масштабной ревизии были вскрыты факты многочисленных финансовых нарушений и откровенных хищений, среди которых имелся и эпизод с кредитом «Атрома», в связи с чем и последовало заявление в правоохранительные органы.

По некоторым данным, Олег Пронин считал, что все претензии к нему сняты после того, как ЦБ начал санацию «Пересвета», закрыв образовавшуюся в нем дыру. При этом он якобы заявил, что к хищениям, если они и были, скорее причастен один из бывших руководителей «Пересвета», находящийся сейчас за границей.

Источники «Ъ» отмечают, что «Пересвет-Инвест», входивший в число крупнейших застройщиков столицы, объединяет на данный момент несколько десятков компаний—заемщиков КБ «Пересвет», а общая сумма их долга якобы может достигать 54 млрд руб. В АКБ «Пересвет» «Ъ» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, пообещав сделать это позже.