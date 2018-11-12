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19:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Обида вынудила жителя Сыктывкара уронить рубль

Житель Сыктывкара, который разбил стоявший в городе памятный знак российскому рублю, сделал это из чувства социальной несправедливости, сообщает прокуратура республики Коми.

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Источник: МВД по р. Коми

Неоднократно судимый 22-летний молодой человек обвиняется в вандализме. Отмечается, что ущерб составил 303 тысячи рублей. Вину в содеянном сыктывкарец признал в полном объеме. Уголовное дело передано мировому судье.

Как следует из материалов, нетрезвый молодой человек проходил мимо «Знака Рубля» и «испытал острое чувство социальной несправедливости, обусловленное собственным трудным финансовым положением».
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Дальше он дважды ударил ногой арт-объект, в результате чего «Знак Рубля» упал и разбился.

Инцидент произошел 27 апреля. 3 мая злоумышленника задержали, но отпустили под подписку о невыезде. Сообщается, что за несколько месяцев до этого молодой человек освободился из тюрьмы.

Памятник рублю был установлен на Стефановской площади в 2015 году за счет средств национального банка республики.

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