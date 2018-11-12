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19:11 (мск), источник: РИА Новости

В Китае женщина провалилась под тротуар

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Китае камера видеонаблюдения зафиксировала, как тротуар обрушился под ногами у женщины. Кадры опубликовал телеканал CGTN.

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Инцидент произошел в воскресенье в городе Ланьчжоу в провинции Ганьсу на северо-западе страны. На кадрах видно, как тротуар сначала проседает, а затем проваливается на несколько метров вниз прямо под ногами идущей женщины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пострадавшую извлекли из ямы сотрудники правоохранительных органов. Врачи зафиксировали у нее переломы ребер, уточняет CGTN.

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