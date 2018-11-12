Израильские истребители наносят удары по объектам террористов в секторе Газа
Армия обороны Израиля сообщила о начале нанесения ударов по объектам в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.
Армия обороны Израиля сообщила о начале нанесения ударов по объектам в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.
Накануне израильские военные провели операцию на юге сектора Газа в окрестностях города
В российском МИДе призвали палестинцев и израильтян проявить сдержанность и «незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня». «В Москве с глубокой озабоченностью восприняли эту опасную эскалацию, чреватую возобновлением масштабного военного противостояния вокруг Сектора Газа, что грозит новыми жертвами среди гражданского населения с обеих сторон, окончательным обрушением там гуманитарной ситуации», — подчеркнули в дипведомстве России.
Напомним, с тех пор, как в 2007 году «Хамас» захватил власть в Газе, Палестина остается разделенной. У руководящего Палестинской национальной администрацией движения «Фатх», чьим лидером является Махмуд Аббас, власть осталась только на Западном берегу реки Иордан. На прошлой неделе в секторе Газа начались выплаты задолженностей по зарплате чиновникам, работавшим на правительство «Хамаса».