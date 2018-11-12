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19:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Израильские истребители наносят удары по объектам террористов в секторе Газа

Армия обороны Израиля сообщила о начале нанесения ударов по объектам в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.

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Источник: AP 2018

Накануне израильские военные провели операцию на юге сектора Газа в окрестностях города Хан-Юниса. В ходе нее погибли шестеро палестинцев, семеро получили ранения. В числе погибших — командир бригады «Кассам» боевого крыла контролирующего Газу движения «Хамас» Нура Бараку. Армия обороны Израиля сообщила, что в перестрелке с боевиками погиб один израильский военный, еще один ранен.

На атаку израильских военных палестинские радикалы ответили ракетами. Они запустили по Израилю около 80 ракет, часть из них была перехвачена системой ПВО «Железный купол».

Из-за ситуации в Газе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден прервать визит во Францию.

В российском МИДе призвали палестинцев и израильтян проявить сдержанность и «незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня». «В Москве с глубокой озабоченностью восприняли эту опасную эскалацию, чреватую возобновлением масштабного военного противостояния вокруг Сектора Газа, что грозит новыми жертвами среди гражданского населения с обеих сторон, окончательным обрушением там гуманитарной ситуации», — подчеркнули в дипведомстве России.

Напомним, с тех пор, как в 2007 году «Хамас» захватил власть в Газе, Палестина остается разделенной. У руководящего Палестинской национальной администрацией движения «Фатх», чьим лидером является Махмуд Аббас, власть осталась только на Западном берегу реки Иордан. На прошлой неделе в секторе Газа начались выплаты задолженностей по зарплате чиновникам, работавшим на правительство «Хамаса».

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