В Петербурге нашли просроченные льготные лекарства на миллионы рублей

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Две трети препаратов с истекшим сроком годности были закуплены за счет федерального бюджета и предназначались для льготников. Среди них были и дорогостоящие медикаменты, например, противоопухолевый «Иматиниб», который входит в программу «Семь нозологий» и закупается за счет государства. Его средняя оптовая цена — 25 тысяч рублей.

В надзорном органе отметили, что пока лекарства лежали на складе, в городе была нехватка препаратов: более 670 рецептов для петербуржцев были поставлены на отсроченное обслуживание.

«По итогам проверки по данным фактам прокуратура города даст принципиальную оценку деятельности Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга», — добавили в ведомстве.

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Отмечается, что в прокуратуру неоднократно поступали «обоснованные» жалобы на отсутствие в аптеках медикаментов и медизделий, а также на отказы врачей выписывать на них рецепты. Людям приходилось покупать препараты на свои деньги. Проверку на складе провели в ноябре на фоне недовольства местных жителей полным отсутствием более трех месяцев некоторых лекарств.

В июле на этой же фармацевтической базе нашли две тысячи упаковок просроченного онкологического препарата «Ацеллбия» на 120 миллионов рублей, который предназначался для льготных категорий граждан. «Фонтанка» писала, что проверка на складе проводилась с связи с уголовными делами о мошенничестве в Городском клиническом онкологическом диспансере и хищениях онкопрепаратов в городской больнице № 15 Петербурга.