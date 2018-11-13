Словенские военные замерзли на учениях НАТО в Норвегии

Отмечается, что никто из военнослужащих не получил обморожения и травм. При этом, по словам командира словенского контингента из 232 человек подполковника Уроша Тринко, его подчиненные пожаловались на «не защитившие от норвежских холода и влаги» обмундирование и обувь.