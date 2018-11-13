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02:51 (мск), источник: Известия

Словенские военные замерзли на учениях НАТО в Норвегии

Военнослужащие Словении замерзли на учениях НАТО Trident Juncture («Единый трезубец — 2018»), которые проходили в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

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DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Согласно жалобам военных, их униформа не соответствовала погоде, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что никто из военнослужащих не получил обморожения и травм. При этом, по словам командира словенского контингента из 232 человек подполковника Уроша Тринко, его подчиненные пожаловались на «не защитившие от норвежских холода и влаги» обмундирование и обувь.

Маневры проходили в норвежском Фоллдаре, температура воздуха в период учений колебалась от +23 до +7 градусов.

Глава минобороны Словении Карл Эрьявец пообещал тщательно расследовать ситуацию. В военном ведомстве отметили, что выданные военным сапоги стоят €80 за пару.

Ранее 12 ноября сообщалось, что британские специалисты высмеяли учения Trident Juncture. Несмотря на высокие оценки прошедших учений со стороны руководства НАТО, эксперты засомневались в оправданности мероприятия.

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