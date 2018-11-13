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09:00 (мск), источник: РИА Новости

Израиль атаковал 150 целей в секторе Газа в ответ на палестинские обстрелы

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя — РИА Новости. Израильские военные указали, что атаковали около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками, выпустившими в течение полусуток почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства.

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Источник: AP 2018

Обмен ударами, унесший жизни по меньшей мере трех человек на палестинской и одного на израильской стороне границы, продолжается, несмотря на призывы международного сообщества к прекращению огня и миротворческие усилия Египта, ООН и Палестинской национальной администрации.

«Армия обороны Израиля на этот час нанесла удары по примерно 150 террористическим целям, принадлежащим ХАМАС и “Исламскому джихаду” в секторе Газа… Атаки продолжаются», — сказано в последней армейской сводке.

В списках уничтоженных целей фигурируют базы боевиков, оружейные склады и мастерские, подземные туннели, площадки для запуска ракет, «три правительственных здания, используемых ХАМАС в военных целях», и некое «уникальное судно, применявшееся военно-морскими подразделениями» палестинских боевиков.

С начала нынешнего раунда противостояния, оказавшегося самым масштабным с войны 2014 года, израильтяне насчитали порядка 370 пусков ракет и мин из сектора Газа, из которых около сотни были перехвачены установками ПРО «Железный купол».

При попадании ракеты в жилой дом в южном израильском городе Ашкелоне минувшей ночью погиб мужчина. Свыше 50 человек получили ранения или психологические травмы, состояние двух из них — критическое, говорят полицейские и медики.

Израиль атаковал 150 целей в секторе Газа
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