Израиль атаковал 150 целей в секторе Газа в ответ на палестинские обстрелы

Источник: AP 2018

Обмен ударами, унесший жизни по меньшей мере трех человек на палестинской и одного на израильской стороне границы, продолжается, несмотря на призывы международного сообщества к прекращению огня и миротворческие усилия Египта, ООН и Палестинской национальной администрации.

«Армия обороны Израиля на этот час нанесла удары по примерно 150 террористическим целям, принадлежащим ХАМАС и “Исламскому джихаду” в секторе Газа… Атаки продолжаются», — сказано в последней армейской сводке.

В списках уничтоженных целей фигурируют базы боевиков, оружейные склады и мастерские, подземные туннели, площадки для запуска ракет, «три правительственных здания, используемых ХАМАС в военных целях», и некое «уникальное судно, применявшееся военно-морскими подразделениями» палестинских боевиков.

С начала нынешнего раунда противостояния, оказавшегося самым масштабным с войны 2014 года, израильтяне насчитали порядка 370 пусков ракет и мин из сектора Газа, из которых около сотни были перехвачены установками ПРО «Железный купол».