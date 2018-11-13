ЦРУ связало саудовского кронпринца с убийством журналиста Хашкаджи
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — В ЦРУ полагают, что попавшая в их распорядение запись телефонного разговора, на которой один из членов саудовской делегации докладывает из Стамбула в
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — В ЦРУ полагают, что попавшая в их распорядение запись телефонного разговора, на которой один из членов саудовской делегации докладывает из Стамбула в
Этот разговор состоялся в день гибели Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле. Тогда Махер Абдулазиз Мутреб — один из членов делегации Саудовской Аравии из 15 человек, находившейся в это время в Турции, — сделал звонок, в ходе которого попросил собеседника «передать начальнику, что дело сделано».
При этом турецкая разведка полагает, что звонок был сделан одному из помощников кронпринца.
Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Расследование инцидента ведет Турция.
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