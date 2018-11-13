ЦРУ связало саудовского кронпринца с убийством журналиста Хашкаджи

Этот разговор состоялся в день гибели Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле. Тогда Махер Абдулазиз Мутреб — один из членов делегации Саудовской Аравии из 15 человек, находившейся в это время в Турции, — сделал звонок, в ходе которого попросил собеседника «передать начальнику, что дело сделано».