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15:12 (мск), источник: Интерфакс

ЦРУ связало саудовского кронпринца с убийством журналиста Хашкаджи

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — В ЦРУ полагают, что попавшая в их распорядение запись телефонного разговора, на которой один из членов саудовской делегации докладывает из Стамбула в Эр-Рияд о выполненном задании, указывает на причастность кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет в понедельник газета New York Times.

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Источник: AP 2018

Этот разговор состоялся в день гибели Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле. Тогда Махер Абдулазиз Мутреб — один из членов делегации Саудовской Аравии из 15 человек, находившейся в это время в Турции, — сделал звонок, в ходе которого попросил собеседника «передать начальнику, что дело сделано».

Имя наследного принца в разговоре не фигурирует, однако в ЦРУ рассматривают эту аудиозапись как ключевую улику против Мохаммеда бен Салмана, считая его тем самым «начальником» из записанного разговора.

При этом турецкая разведка полагает, что звонок был сделан одному из помощников кронпринца.

Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Расследование инцидента ведет Турция.

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Следите за развитием темы«Тайна убийства саудовского журналиста»
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