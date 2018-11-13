Суд отказал в УДО готовившему покушение на Владимира Путина

Источник: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ» прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области Сергей Маркелов, причиной отказа послужило то, что Пьянзин не выполнял требования сотрудников колонии.

«Суд рассмотрел ходатайство Пьянзина и учел позицию прокуратуры, которая была против его освобождения, так как в местах лишения свободы осужденный неоднократно нарушал режимные требования. В частности, он не поприветствовал сотрудников администрации, некорректно к ним обращался и покинул строй во время проверки. Поэтому у нас не было уверенности, что он исправился окончательно и не может представлять угрозы для общества», — сказал он.

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Гражданин Казахстана Илья Пьянзин был осужден на 10 лет колонии за подготовку покушения на президента России Владимира Путина в сентябре 2013 года. В июле 2017 года мужчина попросил о помиловании. В своем обращении он раскаялся в том, что пять лет назад боялся обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь подготовку этого «глупого и немотивированного преступления».

Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима № 26 в Самарской области. Из десяти лет заключения он уже отбыл больше половины — шесть лет и девять месяцев.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Илья Пьянзин обратился к президенту».

Георгий Портнов, Самара