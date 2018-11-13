Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугающая находка: десятки лодок с трупами у берегов Японии
Какой могла стать «буханка»: неизвестный проект 2006 года
Дочь Пугачевой и Галкина делает первые успехи в гимнастике
Виктория Лопырева позирует в розовом пальто
Мужчина 7 лет не платил за ЖКХ, а потом отсудил этот долг
Контрсанкции против Украины: пострадавшие в лицах Контрсанкции Москвы против Киева затронут всех украинских промышленников
Сегодня ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением России
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова
Финал важнее: Туктамышева отказала Хорватии
Интриги КХЛ: победная серия ЦСКА прервется в Нижнем Новгороде
Россия не присоединилась к плану, который поддержала 51 страна
Капитан ФСИН рассказала, как ее избило начальство
63-летняя жена Гогена Солнцева жестоко избила дочь - СМИ
Девушка сбросила 140 кг, не став красоткой - фото
Бани и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Как выглядит самое жуткое место в Париже (фото)
Фоторепортажи
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
11Лучшие фото звезд
15:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд отказал в УДО готовившему покушение на Владимира Путина

Волжский районный суд Самарской области отказал условно-досрочном освобождении Илье Пьянзину, осужденному в 2013 году за подготовку покушения на президента России Владимира Путина.

Наверх
Источник: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ» прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области Сергей Маркелов, причиной отказа послужило то, что Пьянзин не выполнял требования сотрудников колонии.

«Суд рассмотрел ходатайство Пьянзина и учел позицию прокуратуры, которая была против его освобождения, так как в местах лишения свободы осужденный неоднократно нарушал режимные требования. В частности, он не поприветствовал сотрудников администрации, некорректно к ним обращался и покинул строй во время проверки. Поэтому у нас не было уверенности, что он исправился окончательно и не может представлять угрозы для общества», — сказал он.

Новость
Адвокаты опасаются возвращения смертной казни в связи с возможным выходом России из Совета Европы

Гражданин Казахстана Илья Пьянзин был осужден на 10 лет колонии за подготовку покушения на президента России Владимира Путина в сентябре 2013 года. В июле 2017 года мужчина попросил о помиловании. В своем обращении он раскаялся в том, что пять лет назад боялся обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь подготовку этого «глупого и немотивированного преступления».

Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима № 26 в Самарской области. Из десяти лет заключения он уже отбыл больше половины — шесть лет и девять месяцев.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Илья Пьянзин обратился к президенту».

Георгий Портнов, Самара

Читайте также:

 Сфера, в которой москвичи зарабатывают больше всего
История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение
Пакет законов о налоге для самозанятых принят во втором чтении
Из России вывели рекордное количество денег
Питавшийся на прожиточный минимум депутат поделился результатами
Дайверы встретили под водой гигантское и очень странное существо
«Хранятся со времен СССР»: кого дождутся невостребованные вклады
Ученые назвали фактор, в четыре раза повышающий риск рака
Российский бензин оказался дороже экспортного
Спорт
Без лидеров: как Черчесову играть со шведами Эпидемия травм, первый вызов Ари, сбалансированность состава - анализируем ситуацию в главной команде страны
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Россияне выбрали «рабочую лошадку» и «самое надежное» авто Голосование проходило в рамках ежегодного исследования проекта «Автомобиль года в России», которое определяет предпочтения российских автомобилистов
Кино
Дарья Клюкина снялась в клипе Димы Билана Певец опубликовал тизер нового музыкального видео в соцсетях и подвергся обвинениям в желании «хайпануть»
Недвижимость
Россияне рассказали, в каких домах предпочитают покупать квартиры
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Уклоняющихся от работы алиментщиков предложили лишать жилья
Как выглядит самое жуткое место в Париже (фото)
Дети
Ведущая «Орла и решки» Мария Гамаюн впервые станет мамой Девушка подтвердила свою беременность (фото)
Леди
В гостях: как выглядит обновленный дом 35-летней Ксении Бородиной Надо сказать, что ремонт получился очень внушительный!
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь