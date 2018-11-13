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15:34 (мск), источник: РИА Новости

Австрийский суд решил не арестовывать подозреваемого в шпионаже полковника

ВЕНА, 13 ноя — РИА Новости. Земельный суд Зальцбурга решил не заключать под стражу отставного полковника, которого подозревают в разведдеятельности в пользу России, сообщает австрийское агентство APA.

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Источник: РИА Новости

Бывшего военного задержали в ночь на 10 ноября. Прокуратура просила арестовать его, но суд отклонил запрос, решив, что нет опасности того, что бывший офицер совершит преступление или сбежит.

На прошлой неделе австрийские власти заявили о расследовании в отношении бывшего полковника Вооруженных сил. Его подозревают в шпионаже в пользу России на протяжении почти 20 лет. Он якобы должен был собирать данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих высокопоставленных военных. За разглашение гостайны экс-полковнику грозит до десяти лет тюрьмы.

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Между Австрией и Россией разгорелся шпионский скандал

По словам министра обороны Марио Кунасека, контрразведка получила информацию по этому делу от «дружественной службы» несколько недель назад. Как писали СМИ, речь идет о спецслужбах Германии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Москвы «транспарентной информации» и заявил, что Вена обсудит ситуацию со своими европейскими партнерами. Глава МИД Карин Кнайсль отменила визит в Россию.

Российский МИД выразил протест послу Австрии. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, со своей стороны, подчеркнул неприемлемость «практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений» и отметил, что любые взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов.

Следите за развитием темы«Шпионский скандал в Австрии»
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