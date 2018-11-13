Австрийский суд решил не арестовывать подозреваемого в шпионаже полковника

Источник: РИА Новости

Бывшего военного задержали в ночь на 10 ноября. Прокуратура просила арестовать его, но суд отклонил запрос, решив, что нет опасности того, что бывший офицер совершит преступление или сбежит.

На прошлой неделе австрийские власти заявили о расследовании в отношении бывшего полковника Вооруженных сил. Его подозревают в шпионаже в пользу России на протяжении почти 20 лет. Он якобы должен был собирать данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих высокопоставленных военных. За разглашение гостайны экс-полковнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Новость Между Австрией и Россией разгорелся шпионский скандал

По словам министра обороны Марио Кунасека, контрразведка получила информацию по этому делу от «дружественной службы» несколько недель назад. Как писали СМИ, речь идет о спецслужбах Германии.