Австрийский суд решил не арестовывать подозреваемого в шпионаже полковника

Бывшего военного задержали в ночь на 10 ноября. Прокуратура просила арестовать его, но суд отклонил запрос, решив, что нет опасности того, что бывший офицер совершит преступление или сбежит.
На прошлой неделе австрийские власти заявили о расследовании в отношении бывшего полковника Вооруженных сил. Его подозревают в шпионаже в пользу России на протяжении почти 20 лет. Он якобы должен был собирать данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих высокопоставленных военных. За разглашение гостайны экс-полковнику грозит до десяти лет тюрьмы.
По словам министра обороны Марио Кунасека, контрразведка получила информацию по этому делу от «дружественной службы» несколько недель назад. Как писали СМИ, речь идет о спецслужбах Германии.
Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Москвы «транспарентной информации» и заявил, что Вена обсудит ситуацию со своими европейскими партнерами. Глава МИД Карин Кнайсль отменила визит в Россию.
Российский МИД выразил протест послу Австрии. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, со своей стороны, подчеркнул неприемлемость «практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений» и отметил, что любые взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов.