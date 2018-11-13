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16:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фото: животные, попавшие в лесные пожары Калифорнии

В Калифорнии продолжают полыхать пожары, унося не только человеческие жизни, но и жизни диких и домашних животных.

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В огне погибло по меньшей мере 42 человека.

Национальная ассоциация пожарной безопасности порекомендовала владельцам домашних животных, находящимся в зоне возможного распространения огня, продумать план их эвакуации, однако некоторые просто не успели это сделать.

Жители пострадавших районов делятся в соцсетях фотографиями своих погибших питомцев.

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Появились аккаунты, группы и хештеги, с помощью которых волонтеры пытаются помочь животным вернуться к своим хозяевам.

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«Если это ваша собака, знайте, что она находится в приюте для животных на улице Пламмер», — такие сообщения можно увидеть в «Твиттере».

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В Калифорнии горят тысячи гектаров, а в интернете появляются видео с эвакуацией животных из опасных районов.

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В прошлую пятницу некоторые жители Малибу были вынуждены отвести крупных животных на местный пляж ради их безопасности.

Власти города разрешили эвакуировать туда крупных животных, из-за чего популярное туристическое место стало выглядеть довольно сюрреалистично.

Фотограф газеты Los Angeles Times Уолли Скалидж сделал несколько впечатляющих фото на пляже.

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Актриса Алисса Милано обратилась к своим подписчикам в «Твиттере» с просьбой помочь вывести своих лошадей в безопасное место.

«Если кто-нибудь может спасти от огня пять лошадей, пожалуйста, помогите мне», — написала Алисса Милано.

Она, как и сотни тысяч других жителей Калифорнии, была вынуждена эвакуироваться из своего дома.

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Сезон лесных пожаров обычно начинается летом и продолжается до ранней осени, однако в этом году из-за низкой влажности, сухой погоды и порывистого ветра возгорания продолжают распространяться.

В городе Парадайс, к северу от Сакраменто, сгорели тысячи домов. Погибли не менее 29 человек, нет сведений о судьбе еще 200 жителей города.

Но, несмотря на разгул стихии, удалось спасти несколько домашних животных. Это вселяет надежду в сердца других хозяев домашних питомцев.

REUTERS
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Но, несмотря на разгул стихии, удалось спасти несколько домашних животных. Это вселяет надежду в сердца других хозяев домашних питомцев.

GETTY IMAGES
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Поиски осложняются тем, что зачастую животные, оказавшиеся в огненной ловушке, пытаются сбежать или спрятаться, особенно если они пострадали.

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В округе Бьютт, где пожары были особенно сильны, спасатели и волонтеры обходят пострадавшие районы, чтобы покормить оставшихся там животных.

AFP
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Зоопарк Лос-Анджелеса закрылся в пятницу. Специалисты временно эвакуировали животных.

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В Калифорнии благотворительные организации призывают жителей брать домой животных из приюта, чтобы в нем освободилось место для пострадавших животных.

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Тем временем в интернете начался сбор пожертвований для оплаты расходов ветеринаров.

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Кое-где ветеринары собираются в команды, чтобы бесплатно лечить потерявшихся животных.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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