Фото: животные, попавшие в лесные пожары Калифорнии
В Калифорнии продолжают полыхать пожары, унося не только человеческие жизни, но и жизни диких и домашних животных.
В Калифорнии продолжают полыхать пожары, унося не только человеческие жизни, но и жизни диких и домашних животных.
В огне погибло по меньшей мере 42 человека.
Национальная ассоциация пожарной безопасности порекомендовала владельцам домашних животных, находящимся в зоне возможного распространения огня, продумать план их эвакуации, однако некоторые просто не успели это сделать.
Жители пострадавших районов делятся в соцсетях фотографиями своих погибших питомцев.
Появились аккаунты, группы и хештеги, с помощью которых волонтеры пытаются помочь животным вернуться к своим хозяевам.
«Если это ваша собака, знайте, что она находится в приюте для животных на улице Пламмер», — такие сообщения можно увидеть в «Твиттере».
В Калифорнии горят тысячи гектаров, а в интернете появляются видео с эвакуацией животных из опасных районов.
В прошлую пятницу некоторые жители Малибу были вынуждены отвести крупных животных на местный пляж ради их безопасности.
Власти города разрешили эвакуировать туда крупных животных, из-за чего популярное туристическое место стало выглядеть довольно сюрреалистично.
Фотограф газеты Los Angeles Times Уолли Скалидж сделал несколько впечатляющих фото на пляже.
Актриса Алисса Милано обратилась к своим подписчикам в «Твиттере» с просьбой помочь вывести своих лошадей в безопасное место.
«Если кто-нибудь может спасти от огня пять лошадей, пожалуйста, помогите мне», — написала Алисса Милано.
Она, как и сотни тысяч других жителей Калифорнии, была вынуждена эвакуироваться из своего дома.
Сезон лесных пожаров обычно начинается летом и продолжается до ранней осени, однако в этом году из-за низкой влажности, сухой погоды и порывистого ветра возгорания продолжают распространяться.
В городе Парадайс, к северу от Сакраменто, сгорели тысячи домов. Погибли не менее 29 человек, нет сведений о судьбе еще 200 жителей города.
Но, несмотря на разгул стихии, удалось спасти несколько домашних животных. Это вселяет надежду в сердца других хозяев домашних питомцев.
Но, несмотря на разгул стихии, удалось спасти несколько домашних животных. Это вселяет надежду в сердца других хозяев домашних питомцев.
Поиски осложняются тем, что зачастую животные, оказавшиеся в огненной ловушке, пытаются сбежать или спрятаться, особенно если они пострадали.
В округе Бьютт, где пожары были особенно сильны, спасатели и волонтеры обходят пострадавшие районы, чтобы покормить оставшихся там животных.
Зоопарк Лос-Анджелеса закрылся в пятницу. Специалисты временно эвакуировали животных.
В Калифорнии благотворительные организации призывают жителей брать домой животных из приюта, чтобы в нем освободилось место для пострадавших животных.
Тем временем в интернете начался сбор пожертвований для оплаты расходов ветеринаров.
Кое-где ветеринары собираются в команды, чтобы бесплатно лечить потерявшихся животных.