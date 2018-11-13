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17:16 (мск), источник: RNS

Улюкаев рассказал о работе в колонии библиотекарем и занятиях спортом

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный за получение взятки, в письме рассказал News.ru о своей нынешней жизни в колонии.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший чиновник работает в колонии библиотекарем. По его словам, эта работа довольно интересна. В библиотеке числятся 300 читателей.

«Библиотека здесь хорошая — более 15 тысяч книг, в основном художественных. Есть отличные издания русской классики — Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 30-х—50-хх годов прошлого века. Неплохо представлена и современная литература 20-го века: Набоков, Платонов, Солженицын, Довлатов, Бродский, Камю, Сартр, Кафка, Оруэлл, Джойс, Эко и др.», — написал Улюкаев.

Экс-министр рассказал, что физическую форму поддерживает обычной зарядкой на свежем воздухе.

«Приседания, наклоны, отжимания и так далее. С йогой сейчас похуже — негде заниматься, но отдельные элементы в зарядку включаю», — сказал он.

Улюкаев не стал отвечать на вопрос издания о текущем состоянии российской экономики. По его словам, с его стороны это было бы безответственным, поскольку бывший чиновник не располагает необходимой для этого информацией.
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В декабре 2017 года Алексея Улюкаева приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Суд также назначил штраф в размере 130 млн рублей. В ходе оглашения приговора судья указывала, что вина бывшего министра полностью доказана.

Суд установил, что 15 октября 2016 года Улюкаев в индийском штате Гоа, где проходил саммит БРИКС, потребовал у Сечина взятку в размере $2 млн. 28 октября глава нефтяной компании обратился в ФСБ. 14 ноября Улюкаев забрал коричневую сумку с деньгами на территории офиса «Роснефти», она была помещена в багажник автомобиля BMW, на котором приехал Улюкаев.

В июне Замоскворецкий районный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство о снятии ареста с имущества Улюкаева. В ходе заседания адвокат экс-министра Лариса Каштанова заявила, что Улюкаев не выплатил назначенный судом штраф в 130 млн рублей, так как его имущество находится под арестом.

31 октября Замоскворецкий районный суд Москвы сообщил, что он снял арест со счетов экс-министра. В июле защита Улюкаева попросила списать со счетов экс-министра штраф 130 млн рублей.

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