Эксперты разоблачили масштабную схему кражи денег из банкоматов

Источник: Reuters

Отмечается, что вирус использовался при атаках FASTCash, которые проводила хакерская группировка Lazarus (Hidden Cobra). Преступники взламывали банковские сети и серверы приложения для обработки транзакций. Следом на скомпрометированные ресурсы устанавливался троян Trojan.Fastcash. Вредоносная программа подделывала ответы банка, выдавая разрешения на снятие наличных.

По данным правительства США, схема действует около двух лет. В 2017 году хакерам удалось снять деньги примерно в тридцати различных странах, в 2018 — в двадцати трех. На сегодня объем похищенных средств оценивается в десятки миллионов долларов.