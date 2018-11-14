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01:05 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты разоблачили масштабную схему кражи денег из банкоматов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты Symantec обнаружили программу, позволившую злоумышленникам изымать деньги из банкоматов по всему миру. Об этом сообщается в блоге на сайте компании.

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Источник: Reuters

Отмечается, что вирус использовался при атаках FASTCash, которые проводила хакерская группировка Lazarus (Hidden Cobra). Преступники взламывали банковские сети и серверы приложения для обработки транзакций. Следом на скомпрометированные ресурсы устанавливался троян Trojan.Fastcash. Вредоносная программа подделывала ответы банка, выдавая разрешения на снятие наличных.

По данным правительства США, схема действует около двух лет. В 2017 году хакерам удалось снять деньги примерно в тридцати различных странах, в 2018 — в двадцати трех. На сегодня объем похищенных средств оценивается в десятки миллионов долларов.

Группировку Lazarus также обвиняют в атаке на центральный банк Бангладеш, в результате которой со счетов вывели 81 миллион долларов. Хакеров также связывают с вирусом WannaCry, атаковавшим десятки тысяч компьютеров в 150 странах мира.

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