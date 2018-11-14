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02:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В Россию просятся семь тысяч вдов

Правозащитники подняли проблему возвращения из Сирии семей боевиков.

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Источник: Reuters

В Сирии находятся несколько тысяч российских женщин, вывезенных мужьями на территорию, подконтрольную запрещенной в России организации ИГИЛ. Об этом заявила член совета при главе Чечни по правам человека Хеда Саратова. Она подчеркнула, что с начала года не удалось вернуть на родину ни одной женщины. Сейчас МИД РФ и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова занимаются вопросом возвращения детей россиянок, осужденных в Ираке за сотрудничество с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). За каждого из 115 детей России придется заплатить пошлину.

Член совета при главе Чеченской Республики по правам человека Хеда Саратова призывает российские власти помочь женщинам, которых мужья вывезли в Сирию, на территорию, подконтрольную террористической организации ИГИЛ. «Мы на связи с людьми, которые находятся там. Проводник, который вывозил россиянок в безопасное место, мне сказал, что только в Идлибе находятся 7 тыс. российских вдов. Среди них с Северного Кавказа — 3−3,5 тыс. женщин. И у каждой до 4−5 детей», — заявила накануне журналистам госпожа Саратова. Она подчеркнула, что вывозом этих женщин никто не занимается.

У россиянок, по словам правозащитницы, один выход: заплатить €2 тыс. проводнику, который их довезет до территории курдов, и дождаться, когда их заберут представители России. Но в этом году российские власти не забрали еще ни одной женщины, отмечает госпожа Саратова.
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Она поясняет, что год назад этим занимался представитель Чечни в Совете федерации РФ Зияд Сабсаби: «А сегодня спецслужбы — ФСБ — заявили нам, что это неправильно». По словам госпожи Саратовой, к ней обратились 700 родственников оказавшихся в Сирии женщин. Это жители Северного Кавказа, Пензенской, Воронежской областей, Татарстана, Бурятии, Башкирии, Пермского края и других регионов.

Напомним, в начале 2017 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Сирии на стороне боевиков воюют «до 4 тыс. человек из России и тысяч пять из республик СНГ». В сентябре 2018 года Минобороны России объявило, что за три года операции в Сирии было уничтожено 87 тыс. боевиков, в том числе 4,5 тыс. человек из России и стран СНГ. А в конце сентября глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что количество убитых боевиков — «порядка 100 тыс.».

О необходимости возвращения домой из Сирии российских женщин и детей заговорили летом 2017 года. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как к нему обратилась мать четырехлетнего Билала Тагирова, увезенного отцом в Сирию, а его поисками занялся сенатор от Чечни Зияд Сабсаби.
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Выяснилось, что случай Билала далеко не единственный. В итоге до конца 2017 года в Россию были возвращены более 90 женщин и детей, сообщил в середине декабря прошлого года господин Кадыров, отметив, что готовится отправка еще 40 человек. Женщины прилетали в аэропорт Грозного, писали явку с повинной и уезжали в свои регионы. По словам госпожи Саратовой, только в Дагестане вернувшихся женщин обвинили по ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Суды назначали им от пяти до восьми с половиной лет лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста.

8 ноября этого года директор ФСБ Александр Бортников заявил о росте «масштабов возвращения по гуманитарным каналам из зон вооруженных конфликтов жен и вдов боевиков, в том числе с малолетними детьми». «Не секрет, что эти женщины и даже дети используются главарями террористов в качестве вербовщиков, террористов-смертников либо исполнителей терактов, а также связников», — заявил господин Бортников.

«Эта информация немножко неправдива», — считает госпожа Саратова. О.

Она отметила, что вернувшиеся женщины рассказывают о том, в каком плачевном состоянии находится ИГИЛ, как они остались там без паспортов, без еды и жили под страхом смертной казни за попытку уехать.

«Женщины готовы понести наказание здесь, в России, лишь бы вырваться из Сирии», — резюмирует госпожа Саратова. Она пояснила, что договаривается с МГУ о выступлении перед студентами жительниц Дагестана Залины Габибуллаевой и Загидат Абакаровой, которые смогли вместе с детьми вырваться из Сирии. «Надо предупредить молодежь, чтобы не наступали на эти грабли. Мы там были и видели все», — рассказала «Ъ» госпожа Абакарова. Муж вывез ее с двумя детьми в Турцию, а затем в Сирию в конце 2014 года. Весной 2017 года он погиб, и женщина, у которой на руках было уже четыре ребенка, начала искать возможность уехать. Только в октябре 2017 года она с детьми добралась до территории курдов, откуда ее забрал господин Сабсаби. В России госпожа Абакарова была задержана и осуждена на восемь лет по ст. 208 УК РФ с отсрочкой на 13 лет до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.

«Участие в НВФ состояло в том, что я готовила и стирала для мужа», — говорит она.
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В настоящее время усилия российских властей направлены на вывоз из Ирака детей женщин, оказавшихся там вместе с мужьями, воевавшими за ИГИЛ. В этом году в Багдаде 34 россиянки были приговорены к длительным срокам за пособничество террористам. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, к ней обратились свыше 100 женщин, находящихся в иракских тюрьмах: они хотят отбывать наказание на родине. Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади ранее указывал, что между странами нет соглашения, которое позволяло бы передачу осужденных.

Вопросом возвращения детей осужденных женщин занимается специальная комиссия при уполномоченном по правам ребенка в РФ. Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила «Ъ», что работа ведется совместно с МИД России и другими профильными ведомствами. Сейчас идет подготовка документов по 115 несовершеннолетним детям из 16 субъектов РФ, 55 из них не достигли четырехлетнего возраста.

«Дети находятся в невыносимых условиях тюрьмы, нуждаются в срочной медицинской помощи», — пояснила госпожа Кузнецова.

Она напомнила, что в августе 2018 года специалисты центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ при содействии работников посольства России в Ираке взяли анализы ДНК у женщин и детей, находящихся в багдадской тюрьме: «У всех детей подтвержден факт родства с российскими гражданами, что дает возможность продолжить работу по оформлению документов для их возвращения в Россию. 26 октября результаты анализов переданы в МИД России». Также была организована работа по переводу на арабский язык документов на всех находящихся на территории Ирака детей, родившихся в России. Сославшись на информацию сотрудников российского МИДа, Анна Кузнецова сообщила, что свидетельства о рождении на детей, родившихся на территории Ирака, с учетом заключений ДНК-исследований предполагается оформить в посольстве РФ в Ираке. «Подготовлены и переданы в МИД России проекты заявлений женщин, находящихся в иракской тюрьме, об установлении временной опеки их родственниками над детьми до возвращения родителей в Россию», — сказала детский омбудсмен.

Как заявила Хеда Саратова, в ходе переговоров возник вопрос об оплате расходов, понесенных Ираком на содержание детей: «По $6 тыс. на каждого ребенка, причем они (иракская сторона.— “Ъ”) торгуются, говорят, что могут снизить сумму». Детский омбудсмен подтверждает, что России придется платить, но суммы, по ее словам, гораздо ниже: «Выплата пошлины за каждого ребенка независимо от места его рождения, размер которой по законодательству Республики Ирак составляет от $300, определяется компетентными органами данного государства».

Анастасия Курилова, Валерия Мишина

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