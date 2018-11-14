В США признал свою вину пранкер, из-за звонка которого был убит человек

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Как уточняется в заявлении, Бэррис согласился на сделку со следствием, по условиям которой его могут приговорить к более 20 годам тюремного заключения. Он признал свою вину в федеральном окружном суде в городе Уичито (штат Канзас).

Именно в Уичито в конце декабря 2017 года произошло резонансное убийство, о котором идет речь. Бэррисс, который в то время находился в штате Калифорния, играл по сети в компьютерную игру Call of Duty с двумя другими молодыми людьми — Кейси Вайнером и Шэйном Гэскилом. Между ними произошла ссора, после чего Вайнер предложил Бэррису позвонить в полицию и спровоцировать приезд стражей порядка домой к Гэскилу.

При этом Гэскил раззадорил Бэрриса и предоставил ему свой старый адрес в Уичито, заверив, что по-прежнему живет в этом доме.

Бэррис дезинформировал полицейских, сообщив, что является жителем указанного дома и будто бы застрелил своего отца, а также взял в заложники родственников. На место прибыл полицейский спецназ.

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Дверь блюстителям закона открыл ничего не подозревавший новый жилец дома. Полицейские приказали ему стоять с поднятыми руками, а когда тот неожиданно опустил их вниз, открыли огонь. Мужчина скончался от полученных ранений.

«Подсудимый, даже не появляясь в Уичито, спровоцировал беспорядочное развитие событий, создал опасную ситуацию, которая быстро привела к гибели человека, — заявил прокурор Стивен Макалистер. — Он пошел на это из-за пустяка, а его пренебрежение к безопасности других людей шокирует».