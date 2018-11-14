В США признал свою вину пранкер, из-за звонка которого был убит человек

Как уточняется в заявлении, Бэррис согласился на сделку со следствием, по условиям которой его могут приговорить к более 20 годам тюремного заключения. Он признал свою вину в федеральном окружном суде в городе Уичито (штат Канзас).
Именно в Уичито в конце декабря 2017 года произошло резонансное убийство, о котором идет речь. Бэррисс, который в то время находился в штате Калифорния, играл по сети в компьютерную игру Call of Duty с двумя другими молодыми людьми — Кейси Вайнером и Шэйном Гэскилом. Между ними произошла ссора, после чего Вайнер предложил Бэррису позвонить в полицию и спровоцировать приезд стражей порядка домой к Гэскилу.
При этом Гэскил раззадорил Бэрриса и предоставил ему свой старый адрес в Уичито, заверив, что
Дверь блюстителям закона открыл ничего не подозревавший новый жилец дома. Полицейские приказали ему стоять с поднятыми руками, а когда тот неожиданно опустил их вниз, открыли огонь. Мужчина скончался от полученных ранений.
«Подсудимый, даже не появляясь в Уичито, спровоцировал беспорядочное развитие событий, создал опасную ситуацию, которая быстро привела к гибели человека, — заявил прокурор Стивен Макалистер. — Он пошел на это
Бэррис был арестован в январе, на тот момент ему было 25 лет. В общей сложности он признал себя виновным примерно в 50 телефонных звонках, во время которых он предоставил властям заведомо ложную информацию, в том числе о якобы заложенных бомбах в школах, университетах, и торговых центрах по всей стране. Приговор молодому человеку, как ожидается, огласят 30 января. Вайнера и Гэскила также будут судить.