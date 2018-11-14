В ЦРУ планировали применять «сыворотку правды» при допросах заключенных

Источник: AP 2018

Такой вывод сделан на основании 90-страничного доклада, опубликованного «Американским союзом защиты гражданских свобод».

В докладе сказано, что в период с 2002 по 2007 годы медики из ЦРУ изучали различные возможности допросов после терактов 11 сентября 2001 года. В частности, они направляли заключенных в секретные центры ЦРУ, где применяли к ним различные виды пыток.

В документе отмечается, что в ЦРУ сочли использование лекарственных средств в отношении заключенных «идеей, над которой стоило задуматься как о способе борьбы с терроризмом».

Тем не менее, на пути к реализации этой идеи находилось серьезное препятствие: необходимо было получить соответствующее юридическое разрешение у минюста США. Ранее министерство уже разрешало использование таких методов, как имитация утоплений и заключение обвиняемых в маленьких пространствах.