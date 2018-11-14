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12:53 (мск), источник: Интерфакс

В ЦРУ планировали применять «сыворотку правды» при допросах заключенных

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Сотрудники ЦРУ разрабатывали планы по применению к заключенным террористам лекарственных веществ, которые действовали как «сыворотка правды», сообщает Associated Press.

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Источник: AP 2018

Такой вывод сделан на основании 90-страничного доклада, опубликованного «Американским союзом защиты гражданских свобод».

В докладе сказано, что в период с 2002 по 2007 годы медики из ЦРУ изучали различные возможности допросов после терактов 11 сентября 2001 года. В частности, они направляли заключенных в секретные центры ЦРУ, где применяли к ним различные виды пыток.

В документе отмечается, что в ЦРУ сочли использование лекарственных средств в отношении заключенных «идеей, над которой стоило задуматься как о способе борьбы с терроризмом».

Тем не менее, на пути к реализации этой идеи находилось серьезное препятствие: необходимо было получить соответствующее юридическое разрешение у минюста США. Ранее министерство уже разрешало использование таких методов, как имитация утоплений и заключение обвиняемых в маленьких пространствах.

Таким образом, был начат проект «Медицинский препарат», в рамках которого в ЦРУ остановили выбор на лекарстве мидазолам. Впоследствии проект был свернут, поскольку в ЦРУ вынесли заключение, что юридический статус «сыворотки правды» неясен, и юридический отдел ЦРУ не хотел создавать врачам проблем с минюстом США.

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