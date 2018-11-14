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11:52 (мск), источник: RTVi

Замглавы ФСИН России: надо открывать больше колоний для осужденных силовиков

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко считает, что необходимо открывать больше колоний, специально предназначенных для осужденных сотрудников правоохранительных органов. Такое мнение Максименко высказал в эфире программы «В круге света» на радиостанции «Эхо Москвы».

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Источник: РИА "Новости"

Максименко заявил, что колонии для «простых людей» значительно сокращаются, а для бывших силовиков — строятся новые. «В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», — считает замглава ФСИН. По мнению Максименко, это «тенденция» связана с «борьбой с коррупцией», он считает, что «идет очищение, или что-то еще».

Чиновник добавил, что за время его работы во ФСИН (с 2012 года) количество заключенных сократилось с миллиона до 472 тысяч человек.

Я лично это расцениваю, как бы это смешно кому ни казалось, что все-таки демократия она немножко у нас развивается. И мир становится немножко другим. Он становится более прозрачным.
Валерий Максименко
Заместитель директора ФСИН
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Замглавы ФСИН уверен, что система стала более «открытой» и сейчас невозможно представить историю о том, что кого-то побили и это «выплывает». «Просто побили бы, убили, сказали, три раза по голове табуреткой сам себя ударил. Закопали бы и всё. Никто бы ничего не узнал», — поясняет он. Сейчас, уверен чиновник, такое невозможно. Ведь в колониях увеличили количество видеокамер, и у каждого сотрудника есть видеорегистратор.

Сообщения о пытках в исправительных колониях часто появляются в СМИ. Например, о пытках в ярославской колонии рассказал заключенный Евгений Макаров, который отбывал пятилетнее наказание. После видеодоказательств он получил государственную защиту.

В октябре ФСИН выявила 168 случаев применения силы к заключенным. Активисты выступают против таких мер, например, участница «Другой России» вскрыла себе вены на акции против действий ФСИН.

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