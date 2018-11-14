Замглавы ФСИН России: надо открывать больше колоний для осужденных силовиков

Источник: РИА "Новости"

Максименко заявил, что колонии для «простых людей» значительно сокращаются, а для бывших силовиков — строятся новые. «В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», — считает замглава ФСИН. По мнению Максименко, это «тенденция» связана с «борьбой с коррупцией», он считает, что «идет очищение, или что-то еще».

Чиновник добавил, что за время его работы во ФСИН (с 2012 года) количество заключенных сократилось с миллиона до 472 тысяч человек.

Я лично это расцениваю, как бы это смешно кому ни казалось, что все-таки демократия она немножко у нас развивается. И мир становится немножко другим. Он становится более прозрачным.

Валерий Максименко Заместитель директора ФСИН

Замглавы ФСИН уверен, что система стала более «открытой» и сейчас невозможно представить историю о том, что кого-то побили и это «выплывает». «Просто побили бы, убили, сказали, три раза по голове табуреткой сам себя ударил. Закопали бы и всё. Никто бы ничего не узнал», — поясняет он. Сейчас, уверен чиновник, такое невозможно. Ведь в колониях увеличили количество видеокамер, и у каждого сотрудника есть видеорегистратор.

Сообщения о пытках в исправительных колониях часто появляются в СМИ. Например, о пытках в ярославской колонии рассказал заключенный Евгений Макаров, который отбывал пятилетнее наказание. После видеодоказательств он получил государственную защиту.

В октябре ФСИН выявила 168 случаев применения силы к заключенным. Активисты выступают против таких мер, например, участница «Другой России» вскрыла себе вены на акции против действий ФСИН.