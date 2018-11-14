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14:49 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты начали проверку деятельности лаборатории Лугара в Грузии

ТБИЛИСИ, 14 ноя — РИА Новости. Специалисты из 17 стран-членов ООН и Евросоюза приступили к проверке деятельности исследовательского центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара в Тбилиси, российские эксперты участвовать не стали, заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.

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В Тбилиси 14—15 ноября проходит международный семинар по борьбе с биологическим оружием, организованный Грузией и Германией, на мероприятие приглашены и российские специалисты. МИД РФ заявил, что российские эксперты в посещении лаборатории Лугара участвовать не будут, так как мероприятие «готовится с целью ввести в заблуждение международное сообщество относительно подлинного статуса этого объекта».

«К нам приехали 23 эксперта из 17 стран, чтобы убедиться в легальной деятельности лаборатории», — завил Гамкрелидзе. Он добавил, что российские специалисты отказались приехать.

Эксперты сообщили журналистам, что по итогам детального изучения деятельности лаборатории они подготовят отчет, документ будет обнародован в четверг.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов ранее заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка), под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

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Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона «по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ». В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни.

Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.
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