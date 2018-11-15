В ФАС сообщили о хакерской атаке на ресурсы службы

Источник: РИА Новости

«Это была полноценная хакерская атака. Началось с массовой рассылки на адреса ФАС вируса, который ворует служебные логины и пароли», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что параллельно хакеры атаковали информационные ресурсы ФАС, и предположил, что целью был взлом.

«Нападение» началось в среду вечером и затронуло как центральный аппарат, так и территориальные органы.

В четверг утром начальник управления общественных связей ведомства Ирина Кашунина сообщила на своей странице в Facebook, что злоумышленники создали для ФАС персональный вирус.

К посту она прикрепила скриншот вирусного письма, на котором отправителем значится Federal Antimonopoly Service, в теме написано: «Федеральная Антимонопольная служба делится с вами файлом», а в теле: «ВНИМАНИЕ! Ваш документ хранится в очереди. Пожалуйста, загрузите и войдите в систему, чтобы выпустить документы». К письму также прилагался файл с именем Axigen WebMail.htm. Кашулина призывала не открывать уведомления.

Служба информационной безопасности отреагировала оперативно. Спустя несколько часов стало известно, что атака купирована, утечки данных нет.