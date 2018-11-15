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10:53 (мск), источник: РИА Новости

В ФАС сообщили о хакерской атаке на ресурсы службы

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подверглась хакерской атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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Источник: РИА Новости

«Это была полноценная хакерская атака. Началось с массовой рассылки на адреса ФАС вируса, который ворует служебные логины и пароли», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что параллельно хакеры атаковали информационные ресурсы ФАС, и предположил, что целью был взлом.

«Нападение» началось в среду вечером и затронуло как центральный аппарат, так и территориальные органы.

В четверг утром начальник управления общественных связей ведомства Ирина Кашунина сообщила на своей странице в Facebook, что злоумышленники создали для ФАС персональный вирус.

Во время загрузки произошла ошибка.

К посту она прикрепила скриншот вирусного письма, на котором отправителем значится Federal Antimonopoly Service, в теме написано: «Федеральная Антимонопольная служба делится с вами файлом», а в теле: «ВНИМАНИЕ! Ваш документ хранится в очереди. Пожалуйста, загрузите и войдите в систему, чтобы выпустить документы». К письму также прилагался файл с именем Axigen WebMail.htm. Кашулина призывала не открывать уведомления.

Служба информационной безопасности отреагировала оперативно. Спустя несколько часов стало известно, что атака купирована, утечки данных нет.

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