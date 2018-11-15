В Томской области поймали сборщиков денег для ИГ

Источник: РИА "Новости"

«ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ на территории Томской области пресечена деятельность организованной группы лиц, причастных к сбору денежных средств и предоставлению финансовых услуг в интересах международной террористической организации «Исламское государство», — сообщили «Интерфаксу» в четверг в ЦОС ФСБ России.

Там отметили, что в деятельности этой группы участвовали граждане России — сторонники создания так называемого «Всемирного исламского халифата», которые соблюдали повышенные меры конспирации.

«Было установлено, что членами группы в закрытых чатах мессенджера Telegram размещались реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам, воюющим в составе ИГ на территории Сирии», — отметили в ФСБ.

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Задержанным, число которых не сообщается, предъявлено обвинение в финансировании терроризма и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В местах проживания фигурантов были проведены обыски, в результате которых изъяты банковские карты, электронные носители информации с инструкциями по финансированию террористической организации, средства связи, использовавшиеся для проведения финансовых операций, религиозно-пропагандистская литература экстремистского толка и атрибутика ИГ.

В ЦОС ФСБ напомнили, что в мае совместно с МВД России на территории московского региона была пресечена деятельность аналогичной группы из 13 российских и иностранных граждан, организовавших анонимные каналы финансирования терроризма.