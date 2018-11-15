Суд в Подмосковье признал виновным мужчину, из ревности отрубившего кисти рук супруге

Серпуховской городской суд Московской области вынес обвинительный приговор местному жителю Дмитрию Грачеву, который отрубил топором кисти рук своей супруге на почве ревности. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Подсудимый Грачев использовал доверительное отношение Грачевой, совершил похищение путем обмана и переместил ее в укромное место, удерживая против ее воли, желая запугать потерпевшую, настойчиво потребовал от нее признания в измене. Таким образом, он совершил похищение человека и причинил тяжкий вред здоровью.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Дмитрия Грачева к 17 годам колонии строгого режима. Потерпевшая заявила иск о возмещении морального вреда более чем на 8 млн рублей. По словам ее защиты, сумма в исковом заявлении названа без учета потраченных на лечение денег и покупку протезов.

В последнем слове мужчина заявил, что «сделал очень большую ошибку», и попросил прощения у бывшей супруги и детей.

В конце сентября суд удовлетворил исковые требования экс-супруги и лишил Грачева родительских прав в отношении двух несовершеннолетних детей. Подсудимый обжаловал это решение.

Читайте также Изувеченная ревнивым мужем жительница Серпухова показала новую руку

Признан виновным

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, Дмитрий Грачев признан виновным по трем статьям УК РФ: «Причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 111), «Угроза убийством» (ст. 119) и «Похищение человека» (ст. 126, два эпизода). Следствие и суд установили, что 11 декабря 2017 года Грачев на почве ревности вывез свою супругу Маргариту в лес, отобрал у нее телефон, перевязал руки жгутом, не менее десяти раз ударил топором ей по запястьям и отрубил кисти рук.

По данным следствия, Грачев в течение двух недель готовился к преступлению.

Он заранее приобрел в строительном магазине пластиковые хомуты и топор, в аптеке — жгуты разных размеров и бинт с йодом, все это сложил в багажник своей машины. Ольга Врадий представитель Главного следственного управления СК по Московской области