Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Туктамышева в нижнем белье и высший балл
Сахару хотят затопить. Зачем?
Почему вам снятся кошмары: ответ сомнолога
Фото со встречи Путина, о которой сначала умолчал Кремль
Что за инициатива с изъятием единственного жилья должника?
«Платить не нужно, просто уйдите»Почему японцы ненавидят туристов, но продолжают их терпеть
Туктамышева в нижнем белье и высший балл
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Скорость ходьбы указывает на продолжительность жизни
Три болезни, которые выдают за «вегетососудистую дистонию»
«Узнать свою силу»: сборная России сразится с Германией
«Барселона» решила перевоспитать постоянно опаздывающего игрока
Удивил поклонников: певец женился на простой девушке
Звезды США, чьи предки эмигрировали из СССР (фото)
Как появились пирамиды (новое открытие потрясло ученых)
В сети нашли российское «супероружие» (фото)
Что за инициатива с изъятием единственного жилья должника?
Названа самая дорогая улица мира
Фоторепортажи
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
12Ледовое шоу
14:39 (мск), источник: Интерфакс

Саудовская прокуратура запросила смертную казнь для пяти обвиняемых в убийстве Хашкаджи

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Всего обвинение предъявлено 11 фигурантам.

Наверх
Источник: AFP 2018

Прокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения в адрес 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, сообщает Associated Press.

В частности, прокуратура просит суд приговорить пятерых обвиняемых к смертной казни.
Читайте также
ЦРУ связало саудовского кронпринца с убийством журналиста Хашкаджи

Самым высокопоставленным чиновником среди фигурантов дела стал генерал-майор Ахмед Аль-Ассири, советник наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана Аль Сауда.

Всего под стражу по этому делу заключен 21 человек.

Прокурор также подвтердил, что подготовка к убийству Хашкаджи началась за три дня до того, как он пришел за документами в саудовское генконсульство в Стамбуле.

Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

Читайте также:

Следите за развитием темы«Тайна убийства саудовского журналиста»
Госдума приняла закон о налоге для самозанятых
Открыта суперземля всего в шести световых годах от Земли
Цеповяз в колонии каждый месяц съедал деликатесы на 30-60 тысяч
Путин прокомментировал реакцию Киева на выборы в Донбассе
Россиянки оказались более образованными, чем их мужья
Назван новый способ предсказать скорую смерть
Обвиненные в бешенстве еноты оказались просто пьяными
Спорт
«Узнать свою силу»: сборная России сразится с Германией Сборная России по футболу 15 ноября в Лейпциге проведет товарищеский матч против национальной команды Германии. Место в воротах займет голкипер "Зенита" Андрей Лунев
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
У водителей будут новые документы: МВД готовит реформу Приказом МВД также вводится свидетельство о регистрации нового поколения — пластиковое и с чипом
Кино
Признанная самой красивой 7-летняя девочка стала телеведущей Музыкальное шоу с Анастасией Князевой будет посвящено зажигательным детским клипам
Недвижимость
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Мужчина 7 лет не платил за ЖКХ, а потом отсудил у коммунальщиков свой долг
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Популярные темы на «Детях»
В кого и зачем верить нашему ребенку, решают родители? Нет-бабушки! 599
И снова про алименты. 526
Как поссорились родительница и учитель. 423
Хотите поржать? 319
Леди
Малышева, Семчев и еще 3 звезды, сумевшие быстро похудеть к зиме Обычно к зиме все набирают вес. Но только не эти звезды. Они сбросили все лишнее к праздникам и готовы поделиться историей своего успеха.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь