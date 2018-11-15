Саудовская прокуратура запросила смертную казнь для пяти обвиняемых в убийстве Хашкаджи
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Всего обвинение предъявлено 11 фигурантам.
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Всего обвинение предъявлено 11 фигурантам.
Прокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения в адрес 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, сообщает Associated Press.
Самым высокопоставленным чиновником среди фигурантов дела стал
Всего под стражу по этому делу заключен 21 человек.
Прокурор также подвтердил, что подготовка к убийству Хашкаджи началась за три дня до того, как он пришел за документами в саудовское генконсульство в Стамбуле.
Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в
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