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14:15 (мск), источник: Интерфакс

Цеповяз в колонии каждый месяц съедал деликатесы на 30−60 тыс. рублей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — По данным прокуратуры, местный житель получал деньги от семьи осужденного, закупал продукты и привозил их в колонию.

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Источник: AP 2018

Член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок в амурской колонии, ежемесячно получал различные деликатесы на сумму до 60 тысяч руб. в месяц, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

В ходе прокурорской проверки установлен гражданин, который регулярно, от одного до трех раз в месяц, закупал продукты и привозил их в колонию, где отбывал наказание Цеповяз. Деньги на продукты питания ему перечисляли также родственники заключенного — приблизительно в сумме от 30 до 60 тысяч рублей в месяц.
Александр Куренной
официальный представитель Генпрокуратуры (цитата по интернет-каналу «Эфир»)

По его словам, продукты закупал и передавал в колонию местный житель. «Делал он это по просьбе родственников осужденного, за что получал вознаграждение. На эти средства он приобретал в больших объемах конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, различные готовые салаты, иногда красную икру — до килограмма, сигареты, сырое куриное мясо, крабов, красную рыбу, а также предметы одежды — спортивный костюм фирмы Adidas и некоторые другие вещи», — отметил представитель надзорного ведомства.

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Он уточнил, что вещи и продукты мужчина передавал через окно для передач исправительного учреждения. Также он неоднократно покупал для Цеповяза сотовые телефоны.

Цеповяз отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима № 3 в Ивановском районе Амурской области (на 1067 осужденных).

6 ноября была начата проверка из-за появившихся в интернете фотографий Цеповяза, на которых он в арестантской форме жарит шашлык, ест икру и крабов. Во ФСИН заявили, что фотографии были сделаны в 2015 году. Позже в отношении сотрудников указанной колонии возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

В 2013 году Цеповяза признали виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С 1998 по 2010 год — за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участники убили 19 человек.

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