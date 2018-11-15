На Украине арестовали снайпера, стрелявшего в активистов на Майдане в 2014 году

В рамках расследования уголовного дела о расстрелах участников мирных акций в центре Киева зимой 2014 года задержан и арестован снайпер, уволенный из правоохранительных органов в 2015 году, сообщил источник, знающий о расследовании.

«Задержан человек, (он — ИФ) уведомлен о подозрении в убийствах активистов на Евромайдане», — сказал собеседник агентства в четверг.

По его словам, подозреваемый был снайпером спецподразделения «Омега», его уволили из правоохранительных органов в 2015 году.

«Арестован был 3 ноября, задержан за три дня до этого», — добавил источник.