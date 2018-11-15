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19:23 (мск), источник: РИА Новости

Украина задержала 15 судов за заходы в крымские порты

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины задержала 15 судов за «незаконный заход в порты оккупированного Крыма», сообщает УНН.

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Источник: РИА Новости

«Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды», — приводит издание заявление представителей пограничной службы.

В ведомстве добавили, что корабли находятся в портах Бердянска и Мариуполя. При этом там не уточнили, есть ли среди них российские суда.

Как отмечается, всего в поле зрения украинских пограничников 940 судов. При этом большая часть из них — плавсредства, обслуживающие работу портов в Крыму.

Задержание судов

Обстановка с судоходством в Азовском море обострилась этой весной. В марте украинские пограничники задержали траулер «Норд» с десятью россиянами на борту. Команда уже находится в России, кроме капитана судна. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за якобы незаконное посещение Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам».

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В четверг Владимир Путин назвал задержание российского судна в Азовском море незаконным.

В августе в Херсоне также задержали танкер «Механик Погодин».

В Москве действия Киева расценивают как «морской терроризм». В ответ Россия усилила пограничные досмотры в своей акватории Азовского моря. В Киеве российские власти обвинили в «жесткой политике задержания и осмотра судов». Как отметили в крымском погрануправлении ФСБ, проверки проходили в соответствии с нормами международного морского права. Со стороны судовладельцев также не было никаких претензий. В украинском МИД признали, что российские пограничники при осмотре действовали в соответствии с установленными протоколами.

Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.

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